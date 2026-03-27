『サザエさん』初のアーケードゲーム稼働開始 間違い探しゲームで対戦モードも用意
コナミアーケードゲームスは27日、全国のアミューズメント施設にて、間違い探しゲーム『サザエさん まちがいさがし』を稼働させたことを発表した。アニメ『サザエさん』のアーケードゲームは、1969年の放送スタートから57年の歴史の中で初となっている。
【画像】かなり難しい！『サザエさん』間違い探しゲームの場面カット
『サザエさん まちがいさがし』は、画面に横並びで表示される2つのイラストを見比べ、制限時間内に間違いを探していくゲーム。虫眼鏡型のタッチペンを使用して直感的にプレーすることができ、アミューズメント施設で簡単にアニメ『サザエさん』の世界観を楽しめる。
間違い探しゲームの問題はすべて実際に放送されたアニメの中から登場し、難易度は「かんたん」、「ふつう」、「むずかしい」の3段階から選べる。1人でもみんなでも楽しめる「ノーマルモード」と、2人で速さを競って間違い探しが楽しめる「対戦モード」、ステージをクリアすることでたくさん遊べる「チャレンジモード」の3種類のモードから選べる。
さらに『サザエさん まちがいさがし』の稼働開始にあわせて、アニメ『サザエさん』のアミューズメント景品が現在全国のアミューズメント施設に登場。ラインアップは、オープニングのワンシーンをイメージした「サザエさん フルーツティッシュケースvol.1」「サザエさん フルーツティッシュケースvol.2」や、「サザエさん タマ ぬいぐるみVol.1」となっている。
【画像】かなり難しい！『サザエさん』間違い探しゲームの場面カット
『サザエさん まちがいさがし』は、画面に横並びで表示される2つのイラストを見比べ、制限時間内に間違いを探していくゲーム。虫眼鏡型のタッチペンを使用して直感的にプレーすることができ、アミューズメント施設で簡単にアニメ『サザエさん』の世界観を楽しめる。
さらに『サザエさん まちがいさがし』の稼働開始にあわせて、アニメ『サザエさん』のアミューズメント景品が現在全国のアミューズメント施設に登場。ラインアップは、オープニングのワンシーンをイメージした「サザエさん フルーツティッシュケースvol.1」「サザエさん フルーツティッシュケースvol.2」や、「サザエさん タマ ぬいぐるみVol.1」となっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優