男子ゴルフツアーの「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」（4月23〜26日、千葉・MZ GOLF CLUB）の予選ラウンドと決勝ラウンドの4日間が無料開放されることになった。

同大会は昨年、プロアマ戦の参加チケットを一般販売し、その収益を大会の賞金や運営費に充てるユニークなスタイルで開催され注目を集めた。最終的に3・3億円を売り上げ、優勝賞金4000万円を確保。プロ14年目の小西たかのりが、元賞金王の今平周吾との競り合いを制し、初Vを飾った。

昨年のギャラリー数は3641人だったことから、主催者は「より多くの方に前澤杯を体験いただきたい」と観戦チケットの“完全無料化”を決めた。

最多2万人の来場を想定しており「これまでゴルフ観戦の機会がなかった方々にも広く門戸を開きます。会場は、通常一般開放されていない前澤友作のプライベートゴルフ場『MZ GOLF CLUB』。初めてゴルフ場を訪れる方やお子様連れのご家族でも、プロツアーならではの緊張感、圧倒的な打球音、トッププロの技術と熱狂を、目の前で体感いただけます」と観戦を呼びかけている。

また「睦沢町および近隣地域のみな様のご協力のもと、来場者向け駐車場も無料でご用意いたします」としている。

本戦観戦チケットは、4月上旬より公式サイト（https://www.maezawacup.com/）で受け付け開始予定。なお、安全な大会運営のため、1日あたりの入場者数に上限を設けており、定員に達し次第、受付を終了する。