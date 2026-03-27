イタリア映画『Primavera（原題）』が、『ヴィヴァルディと私』の邦題で5月22日よりシネスイッチ銀座、ユーロスペース、アップリンク吉祥寺ほかにて全国公開されることが決定した。

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本作は、18世紀初頭のヴェネチアに実在したピエタ院を舞台に、ヴァイオリン教師として赴任したアントニオ・ヴィヴァルディと、孤児の少女チェチリアが音楽を通して希望を切り開いていく物語。ピエタ院で孤独に生きるチェチリアがヴァイオリンの才能を開花させていく成長と、ヴィヴァルディの内なる野望、そして彼が代表作「四季」や「勝利のユディータ」を生み出す背景が描き出される。

主人公のチェチリアを演じるのは、TVシリーズ『The Art of Joy（原題）』で主演を務め、ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞で最優秀主演女優賞と新人賞を受賞したテクラ・インソリア。そして、教え子の才能に嫉妬しながらも彼女を応援するアントニオ・ヴィヴァルディ役を、TVドラマ『ヤング・モンタルバーノ』シリーズなどで国民的人気を博すミケーレ・リオンディーノが務める。

監督を務めたのは、オペラ演出家として世界に名を馳せ、ミラノ・コルティナ冬季五輪開・閉会式でクリエイティブ・ディレクターを務めたダミアーノ・ミキエレット。本作が長編映画監督デビュー作となる。

あわせて公開されたポスタービジュアルには、ヴァイオリンを手にしたチェチリア（テクラ・インソリア）とヴィヴァルディ（ミケーレ・リオンディーノ）が向き合う姿とともに、「あなたは、人生を教えてくれた。」というキャッチコピーが添えられている。

なお、本作は『イタリア映画祭2026』にて上映されることが決定している。（文＝リアルサウンド編集部）