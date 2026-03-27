４月７日付で東証スタンダード市場に新規上場予定のヒトトヒトホールディングス<549A.T>の公開価格が、仮条件（４１０～４３０円）の上限である４３０円に決定した。



同社はイベントマネジメント、ビルマネジメント、人財サポートの３つが主な事業。イベントマネジメント事業ではスポーツを中心に不特定多数の観客や参加者が集まるイベントの安全を確保するほか、ビルマネジメント事業では商業施設やオフィスビル、学校などの施設警備や、施設周辺や施設駐車場、建築・建設・土木工事現場などでの交通誘導警備を手掛ける。また、人財サポート事業では移動体通信関連企業への一般事務などの人材派遣業と、モバイル機器や消費財を中心としたセールスプロモーション業を手掛けている。売出株式数３５０万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し５２万５０００株を予定。主幹事は野村証券。



出所：MINKABU PRESS