ハワイで人気の雑貨や食品を集めたイベントが、岡山市北区の百貨店で始まりました。

【写真を見る】チョコレートにナッツに ハワイの土産・衣類・雑貨・食品など約1,500種類が大集合 フラダンスのステージも【岡山】

（フラダンス）

華やかな衣装で美しく舞うフラダンスのステージ。ハワイの雰囲気と、一足早い夏を感じてもらおうと岡山高島屋で開かれている「フレッシュ！ファン！ハワイ」です。

今年で3回目となるこのイベント。チョコレート、ナッツといったハワイの定番土産に、Tシャツなどの衣類や雑貨、食品約1,500種類が並び、南国気分を楽しめます。会場には、ハワイ産のコーヒーを使った飲むコーヒーゼリーも。

（湯浅亜紗美記者）

「では、いただきます。ぷるぷるなゼリーとフルーティーな風味がマッチしてとってもおいしいです」

（高島屋バイヤー 森健太さん）

「現地に行って、実際買えるような小物ですとか雑貨、あとはチョコレートとかもご用意していますので、皆さんに少しでも早い夏を、ハワイっていうところを感じていただけたら」

イベントは、きょう（27日）から今月30日まで開かれていて、期間中、フラダンスなどのステージも行われます。