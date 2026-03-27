チョコレートにナッツに ハワイの土産・衣類・雑貨・食品など約1,500種類が大集合 フラダンスのステージも【岡山】
ハワイで人気の雑貨や食品を集めたイベントが、岡山市北区の百貨店で始まりました。
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（フラダンス）
華やかな衣装で美しく舞うフラダンスのステージ。ハワイの雰囲気と、一足早い夏を感じてもらおうと岡山高島屋で開かれている「フレッシュ！ファン！ハワイ」です。
今年で3回目となるこのイベント。チョコレート、ナッツといったハワイの定番土産に、Tシャツなどの衣類や雑貨、食品約1,500種類が並び、南国気分を楽しめます。会場には、ハワイ産のコーヒーを使った飲むコーヒーゼリーも。
（湯浅亜紗美記者）
「では、いただきます。ぷるぷるなゼリーとフルーティーな風味がマッチしてとってもおいしいです」
（高島屋バイヤー 森健太さん）
「現地に行って、実際買えるような小物ですとか雑貨、あとはチョコレートとかもご用意していますので、皆さんに少しでも早い夏を、ハワイっていうところを感じていただけたら」
イベントは、きょう（27日）から今月30日まで開かれていて、期間中、フラダンスなどのステージも行われます。