兵庫県・斎藤知事のパワハラなどを告発した元県民局長の私的な情報が外部に流出した問題。斎藤知事や元副知事らが地方公務員法違反の疑いで刑事告発されていましたが、神戸地検は「不起訴処分」としました。

兵庫県・斎藤元彦知事のパワーハラスメントなどを告発した元西播磨県民局長（2024年に死亡）の私的な情報が、外部に漏洩された疑惑をめぐり、県の第三者委員会は去年5月に調査報告書を公表。

元総務部長の井ノ本知明氏（現在は県参与）が、県議会議員3人に情報を漏らしたと認定したうえで、「斎藤知事および片山安孝元副知事の指示のもと、県議らへの『根回し』の趣旨で漏洩を行った可能性が高いと判断せざるをえない」と指摘しました。

この問題をめぐり、斎藤知事・片山副知事・井ノ本氏の3人が刑事告発され、地方公務員法違反（守秘義務違反）などの疑いで神戸地検が捜査していました。

そして、神戸地検は3月27日付けで、3人を「不起訴」としました。

地検は、井ノ本氏について「本件は関係者の高度にプライバシー性の高い情報が問題となっているところ、これを公判廷で明らかにした場合の影響を慎重に判断し、その他被疑者が社会的制裁を受けていること等も考慮した」として、「起訴猶予」としました。

一方、斎藤元彦知事・片山元副知事については「嫌疑不十分」としました。