兵庫県の元県民局長の私的な情報が漏えいした問題で、斎藤知事ら3人を不起訴処分です。

兵庫県の斎藤元彦知事のパワーハラスメントなどを告発した元県民局長の私的な情報が外部に漏えいした問題では去年、県の第三者委員会が井ノ本知明元総務部長による漏えいを認定したうえで「知事や元副知事の指示のもと行われた可能性が高い」などと指摘しました。

これを受け斎藤知事と片山安孝元副知事、井ノ本元総務部長の3人が地方公務員法違反などの疑いで刑事告発され神戸地検が捜査していました。

そして3月27日付けで地検は3人を「不起訴」としました。

斎藤知事と片山元副知事について「告発内容を認定するに足りる証拠が得られなかった」などとして「嫌疑不十分」。井ノ本元総務部長については、裁判になればプライバシー性の高い情報が公になる、などの理由で起訴猶予にしたということです。

（兵庫県 斎藤元彦知事）「捜査機関で慎重に、十分に捜査がされた結果と受け止めています」

告発を行った神戸学院大学の上脇博之教授は「納得できない」などとして、検察審査会への申し立てを検討しているということです。