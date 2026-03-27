フジ清水社長、“人権ファーストの会社”根ざす改革に言及「外部の目を徹底して入れる」 中居氏めぐる報告書からまもなく1年
フジテレビの清水賢治社長は27日、同局で3月度社長会見を開催。元タレントの中居正広氏による元フジテレビ女性アナウンサーとのトラブルをめぐる一連の問題を受け、第三者委員会の調査報告書が示されてからまもなく一年となることを念頭に、これまでの取り組みを振り返った。
【写真】真剣な表情で…会見に臨む清水賢治社長
清水社長はこの一年間で最優先したことを「人権ファーストの会社に生まれ変わるということ」と語り、ガバナンス改革として、取締役構成の抜本的な見直しや幹部の女性比率の向上などを挙げる中、「外部の目を徹底して入れることを特に心がけてやってまいりました」と強調した。
その上で社内の体制変更などを含めて「ようやく整ってきた」との実感を語った。さらには社員一人ひとりの意識を変えていくための研修や対話の機会を引き続き設けていく意向を示した。
【写真】真剣な表情で…会見に臨む清水賢治社長
清水社長はこの一年間で最優先したことを「人権ファーストの会社に生まれ変わるということ」と語り、ガバナンス改革として、取締役構成の抜本的な見直しや幹部の女性比率の向上などを挙げる中、「外部の目を徹底して入れることを特に心がけてやってまいりました」と強調した。
その上で社内の体制変更などを含めて「ようやく整ってきた」との実感を語った。さらには社員一人ひとりの意識を変えていくための研修や対話の機会を引き続き設けていく意向を示した。