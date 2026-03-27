フジ清水社長、“人権ファーストの会社”根ざす改革に言及「外部の目を徹底して入れる」 中居氏めぐる報告書からまもなく1年

フジ清水社長、“人権ファーストの会社”根ざす改革に言及「外部の目を徹底して入れる」 中居氏めぐる報告書からまもなく1年