吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす28日・土曜日とあさって29日・日曜日は春本番の天気でしょう。30日・月曜日は21度の予想で、30日夜から31日は雨が降るでしょう。



28日の予想天気図です。

小野：

高気圧に覆われます。山陰沖の低気圧の影響はないでしょう。ところで去年、ニュースで取り上げたこちらの映像をご覧ください。

吉道：

半袖の方が多いですね。いつ頃の映像ですか。



小野：

2025年・去年のきょう、3月27日です。この日は、石川県内のほとんどの気温の観測地点で、3月としては観測史上最も高い気温でした。



吉道：

覚えていません。



小野：

金沢では28.2度まで上がり、小松や七尾でも28度以上と、7月並みでした。



吉道：

暖かいというより暑かったんですね。



小野：

では、気象台の週間予報です。

小野：

あす28日とあさって29日は晴れますが、去年のような気温にはなりません。30日・月曜日の最高気温は21度、週明けは、31日・火曜日を中心に雨が降るでしょう。



気象台の最新の1か月予報です。

小野：

気温は4月下旬まで平年より高いでしょう。雨量と日照時間は平年並みに近い見込みです。



吉道：

サクラの開花、秒読みですね。

