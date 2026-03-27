お笑い芸人の小籔千豊が２７日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」に出演。ドジャース・山本由伸投手が２年連続開幕白星を挙げたニュースに感嘆した。

山本はこの日のダイヤモンドバックス戦（ドジャー・スタジアム）に開幕投手として先発登板し、６回５安打２失点。与四死球０と安定した投球でゲームをつくり、チームを８―２の勝利に導いた。

ゲーム後の山本は「初回から思い切り投げることができた。先制のホームランも許してしまいましたが、しっかり切り替えて次へ向かっていけた」と充実の表情をみせた。

このニュースに小籔は「そこまで別に知り合いちゃうんですけど、『ついこないだまでオリックスにいてはったんやな…』とか。その辺…というか近くにいてはった人がこんなになって、千鳥とかかまいたち見てる感覚というか。昔は『ごちそうさまでした！』とかムッチャ言うてたのにな、みたいな。よかったなと千鳥、かまいたちを見てるかのように、おめでとうと思いますね」と同業者を例えに出し、その偉業を表現。

また、ＭＣの青木源太アナが「去年もワールドシリーズ最後の最後まで戦って、ＷＢＣがあって、もう開幕」とその過密スケジュールぶりを指摘すると、小籔は「忙しい〜！ 僕らと忙しさちゃいますもんね。失礼ですけど、ここ（この番組に）来たって座ってるだけですからね。こちらは調整して、トレーニングして、試合やって、気使って…」と舌を巻いていた。