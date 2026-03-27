『ミステリー・アリーナ』唐沢寿明の狂気がにじむ場面写真、一挙解禁！
唐沢寿明が主演する堤幸彦監督最新作『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）より、華やかなクイズ番組の裏に隠された狂気が垣間見える場面写真8点が一挙解禁された。
【写真】「犯人当てたら100億円」の推理ショーに隠された“裏”とは？ 『ミステリー・アリーナ』場面写真
原作は、ミステリー作家・深水黎一郎の同名小説。国民的娯楽番組「推理闘技場（ミステリー・アリーナ）」に出演したミステリー読みのプロたちが、殺人事件の謎解きに挑む。
全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組『ミステリー・アリーナ』。番組の熱気を一気に盛り上げるのは、司会者・樺山桃太郎（唐沢寿明）。難攻不落の推理問題に正解者が現れず、賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていた。
今回出題される問題は、“嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件”。挑戦するのは、激戦の予選会を勝ち上がった選りすぐりの6人。閃きの天才少女・一子（芦田愛菜）、直感の勝負師・ギャンブル（鈴木伸之）、伝説の初代王者・レジェンド（玉山鉄二）、データ分析のシン人類・仏滅（奥野壮）、理論の先駆者・エジソン（野間口徹）、博識のミステリー女王・あのミス（浅野ゆう子）。6人の解答者たちは抜群の推理力をフル稼働させ、複雑に編まれたミステリーの内容を解読していく。
実は『ミステリー・アリーナ』は、ただ賞金を懸けて争うだけの番組ではなかった。推理を外した者には、おそろしいリスクが課されていて――。
この度、不穏な様子が垣間見える場面写真8点を一挙解禁。
司会者・樺山（唐沢）が、華やかな番組セットで満面の笑顔で進行を務めながらアシスタントのモンテレオーネ怜華（トリンドル玲奈）と踊る姿がある一方、解答者の一子（芦田）をにらみつける姿や銃を構える姿も捉えられ、樺山が二面性のある怪しさ満点のキャラクターであることがうかがえる。
そのほか、他の人には見えない一子の親友・サンゴ（三浦透子）が、一子のそばで何かをたくらむように微笑んでいる姿や、ギャンブル（鈴木伸之）が銃を構える後ろで怯えているような表情を見せる過去の優勝経験者・大穴（宇野祥平）と一子の姿も。さらに、「ミステリー・アリーナ」で出題される問題「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」の殺人シーンなど、不穏なシーンの数々を捉えている。
二面性のあるハイテンションな司会者・樺山、彼とは対照的に険しい表情をした解答者たち、テレビ推理ショーには似つかわしくない銃を構えた姿などからはどこか狂気がにじみ出ており、「犯人当てたら100億円！」と謳われる裏で不穏なことが起きている様子を予感させる。
映画『ミステリー・アリーナ』は、5月22日より全国公開。
【写真】「犯人当てたら100億円」の推理ショーに隠された“裏”とは？ 『ミステリー・アリーナ』場面写真
原作は、ミステリー作家・深水黎一郎の同名小説。国民的娯楽番組「推理闘技場（ミステリー・アリーナ）」に出演したミステリー読みのプロたちが、殺人事件の謎解きに挑む。
全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組『ミステリー・アリーナ』。番組の熱気を一気に盛り上げるのは、司会者・樺山桃太郎（唐沢寿明）。難攻不落の推理問題に正解者が現れず、賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていた。
実は『ミステリー・アリーナ』は、ただ賞金を懸けて争うだけの番組ではなかった。推理を外した者には、おそろしいリスクが課されていて――。
この度、不穏な様子が垣間見える場面写真8点を一挙解禁。
司会者・樺山（唐沢）が、華やかな番組セットで満面の笑顔で進行を務めながらアシスタントのモンテレオーネ怜華（トリンドル玲奈）と踊る姿がある一方、解答者の一子（芦田）をにらみつける姿や銃を構える姿も捉えられ、樺山が二面性のある怪しさ満点のキャラクターであることがうかがえる。
そのほか、他の人には見えない一子の親友・サンゴ（三浦透子）が、一子のそばで何かをたくらむように微笑んでいる姿や、ギャンブル（鈴木伸之）が銃を構える後ろで怯えているような表情を見せる過去の優勝経験者・大穴（宇野祥平）と一子の姿も。さらに、「ミステリー・アリーナ」で出題される問題「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」の殺人シーンなど、不穏なシーンの数々を捉えている。
二面性のあるハイテンションな司会者・樺山、彼とは対照的に険しい表情をした解答者たち、テレビ推理ショーには似つかわしくない銃を構えた姿などからはどこか狂気がにじみ出ており、「犯人当てたら100億円！」と謳われる裏で不穏なことが起きている様子を予感させる。
映画『ミステリー・アリーナ』は、5月22日より全国公開。