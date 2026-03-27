『沈黙の艦隊』シリーズ3作目から超特報映像が解禁 大沢たかお＆玉木宏のコメントも到着
大沢たかおが主演・プロデューサーを務めるPrime Original『沈黙の艦隊』シリーズより、海江田四郎役の大沢と深町洋役の玉木宏のコメント映像が入った3作目の超特報映像が解禁となった。
【写真】大沢たかお＆玉木宏のコメントも入った『沈黙の艦隊』超特報映像
本シリーズは、「モーニング」（講談社）で1988〜96年に連載され、累計発行部数3200万部（紙・電子）を突破する大ヒット漫画『沈黙の艦隊』（かわぐちかいじ作）を、大沢を主演／プロデューサーに迎えてAmazon MGMスタジオが実写化。CREDEUSが制作、吉野耕平が監督を務める。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という問題提起が緊迫の海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンスに乗せてストーリー展開されるアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品だ。
日本映画初となる海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、日本屈指のVFX技術を融合させ、臨場感あふれる映像体験が実現し、第1作となるドラマ『沈黙の艦隊 シーズン 1 〜東京湾大海戦〜』は2024年にPrime Videoで独占配信され、Amazon MGMスタジオが日本で手掛けた作品で歴代1位の国内視聴数を記録。続編となる『沈黙の艦隊 北極海大海戦』は、昨年9月26日より全国の劇場で公開され、興行収入11億5000万円を突破し、未公開シーン入りのPrime Video特別版が世界独占配信中。
先日、大沢たかおと海江田のライバルであり海上自衛隊潜水艦「たつなみ」の艦長・深町洋を演じる玉木宏、監督の吉野耕平らが登壇した続編制作決定イベントにて、かわぐちかいじの原作を最後まで、シリーズを通して描き切ることが発表された。今後さらに複数のシーズンが制作される予定だ。
シリーズ3作目となる続編のコメント入り超特報映像では、海江田の「世界中の人にも、私と同じ夢を見てほしい」という内なる思いが明かされ、舞台をニューヨークに移しさらなる壮大な物語が広がっていくことを予感させる。
シリーズ3作目について大沢は「続編は『沈黙の艦隊』のまさにクライマックスにかかる所で、一番面白くてドキドキする迫力のあるストーリーと映像が続きます。ぜひ楽しみにしていただければと思います」、玉木は「私が演じる深町は、大沢さん演じる海江田とのライバル関係が少しずつ変化していく所が見どころだと思っております。ぜひご覧ください」とメッセージを語った。
『沈黙の艦隊 北極海大海戦』は、Prime Videoにて世界独占配信中。
【写真】大沢たかお＆玉木宏のコメントも入った『沈黙の艦隊』超特報映像
本シリーズは、「モーニング」（講談社）で1988〜96年に連載され、累計発行部数3200万部（紙・電子）を突破する大ヒット漫画『沈黙の艦隊』（かわぐちかいじ作）を、大沢を主演／プロデューサーに迎えてAmazon MGMスタジオが実写化。CREDEUSが制作、吉野耕平が監督を務める。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という問題提起が緊迫の海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンスに乗せてストーリー展開されるアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品だ。
先日、大沢たかおと海江田のライバルであり海上自衛隊潜水艦「たつなみ」の艦長・深町洋を演じる玉木宏、監督の吉野耕平らが登壇した続編制作決定イベントにて、かわぐちかいじの原作を最後まで、シリーズを通して描き切ることが発表された。今後さらに複数のシーズンが制作される予定だ。
シリーズ3作目となる続編のコメント入り超特報映像では、海江田の「世界中の人にも、私と同じ夢を見てほしい」という内なる思いが明かされ、舞台をニューヨークに移しさらなる壮大な物語が広がっていくことを予感させる。
シリーズ3作目について大沢は「続編は『沈黙の艦隊』のまさにクライマックスにかかる所で、一番面白くてドキドキする迫力のあるストーリーと映像が続きます。ぜひ楽しみにしていただければと思います」、玉木は「私が演じる深町は、大沢さん演じる海江田とのライバル関係が少しずつ変化していく所が見どころだと思っております。ぜひご覧ください」とメッセージを語った。
『沈黙の艦隊 北極海大海戦』は、Prime Videoにて世界独占配信中。