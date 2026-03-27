◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２７日・東京ドーム）

巨人のトレイ・キャベッジ外野手が２７日、阪神との開幕戦で「１番・左翼」でスタメン出場する。

巨人で開幕戦に外国人選手が１番でスタメン出場するのは１９９４年に「１番・左翼」のダン・グラッデン外野手以来３２年ぶり。なお９３年もロイド・モスビー外野手が「１番・中堅」で開幕戦にスタメン出場している。それ以前となると、戦後初の外国人選手となった与那嶺要くらいしか例がなく極めて珍しい。

キャベッジは２１日の楽天とのオープン戦（東京Ｄ）では先頭打者弾を放っており、「監督が自信を持って送り出してくれるというのはすごくありがたい話ですし、自信になる」と語っていた。

両チームのスタメンは以下。

▽阪神

１（中）近本

２（二）中野

３（右）森下

４（三）佐藤

５（一）大山

６（左）中川

７（遊）小幡

８（捕）坂本

９（投）村上

▽巨人

１（左）キャベッジ

２（中）松本

３（遊）泉口

４（一）ダルベック

５（捕）岸田

６（右）中山

７（三）坂本

８（二）浦田

９（投）竹丸