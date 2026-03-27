◆センバツ第９日 ▽準々決勝 智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）

智弁学園がセンバツ史上最大となる８点差からの逆転勝利で、４強入りを決めた。２回表を終えた時点で０―８。裏に１点を返すと、３回にも３点を奪った。４回の２得点で２点差に迫ると、５回に逆転。暴投で１点差として、さらに２死一、三塁から志村叶大（かなた）二塁手（３年）が右中間を破り、決勝の２点二塁打を放った。花咲徳栄がエースの黒川凌大投手（３年）を投入した場面。「２回戦の黒川投手の投球を見ていて、気持ちが強いタイプ。まっすぐで押してくると思った」と狙い打った。

「どこよりも絶対にバットを振っている自信がある。一人一人のバッティングの自信につながっている」と自慢の強打で劇的勝利。自身も毎日１５００〜２０００スイングをこなしてきた。１６１センチ、６７キロとベンチ入りメンバーで最も小柄だが「誰よりも、どこよりも絶対に振ってきた。大きい人にパワーは負けても、気持ちでは絶対に負けない」とヒーローを奪った。

「主将を筆頭に『（練習を）やってきたから、絶対にいける』という声かけがあった」とベンチの雰囲気を回想。自身も「どんどん（気持ちを）上げていけ。思い切って振ったら、絶対にヒットが打てる」と鼓舞していた。試合前に小坂将商監督がキーマンの一人に挙げていた中心選手。主将は角谷哲人捕手（３年）だが、指揮官は大会直前に志村と八木颯人遊撃手（３年）を呼んだ。「これまでも、主将だけではチームの動きが悪くなることがあったので」と準リーダーに指名。大会中の振る舞いやプレーを絶賛し続けているが、この日も「志村、様々」とたたえた。