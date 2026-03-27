スマートフォンやデスクワークで酷使される脳は、アスリートの筋肉と同じように疲弊している。だが厄介なことに、その疲労には自覚症状がほとんどない。筑波大学体育系准教授の松井崇氏が、文藝春秋PLUSの番組「HEALTH CARE PLUS」で、脳疲労を防ぐ4つの習慣のうち「運動」と「栄養」について語った。（全2回の1回目／続きを読む）

【動画を見る】「1分もも上げ」と「朝のタンパク質」が脳疲労を防ぐ！ 筑波大・松井崇准教授が語る“スマホ・デスクワークで酷使した脳”の休ませ方

（初出「文藝春秋PLUS」2026年3月8日配信）

「6分の散歩」で脳のパフォーマンスが変わる

松井氏によれば、世界的に推奨されている運動は「軽く息が上がる有酸素運動を30分から60分、週3〜5日」だが、多忙な現代人には現実的でないことも多い。そこで松井氏が提案するのは、仕事の合間に取り入れる短時間の運動だ。

「まず一番に勧めたいのは、6分間ほど会社や学校の周りを散歩することです」

1時間半から2時間eスポーツをした後に、横になって休んだ場合と6分間散歩した場合を比較した研究では、散歩した方がその後の脳のパフォーマンスが明らかに向上していたという。

「7秒のもも上げ×3セット」が効く理由

6分すら確保できない場合はどうすればよいのか。松井氏は「1分エクササイズ」を勧める。

「もも上げは7秒で十分です。その後20秒休憩し、これを3回繰り返すだけです」



松井崇氏

7秒のもも上げを3回、間に20秒の休憩を挟んで合計約61秒。職場でもも上げが恥ずかしければ、階段をテキパキ上り下りするだけでも同等の効果があるという。eスポーツの実験では、この1分エクササイズの後に相手を倒す数が増え、倒される数が減るという明確な成果が確認された。

「うどんよりも蕎麦」吸収の遅い糖質を選ぶ

栄養面で松井氏がまず指摘するのは、糖質の「質」である。疲れたときに甘いものやエナジードリンクに手が伸びるのは自然な反応だが、吸収の早い糖質は血糖値スパイクを引き起こし、その後すぐに血糖値が下がる。すると空腹感が頭をよぎり、集中が途切れてしまう。

「吸収の遅い糖質を摂った方が、同じカロリーでもいわゆる腹持ちが良く、空腹感が生じにくいため、集中を持続しやすくなるという意味で脳疲労を予防できるのです」

食品で言えば、うどんより蕎麦、ラーメンよりパスタ、白米より玄米を選ぶことが一つの目安となる。

朝のタンパク質が「その日の午前中」を変える

松井氏がとりわけ強調したのが、朝食でのタンパク質摂取だ。筋肉づくりのイメージが強いタンパク質だが、消化吸収されるとアミノ酸となり、脳内でドーパミンやノルアドレナリンの原料になる。

「脳の疲労に関しては、朝しっかりタンパク質を摂っておくと、その日の午前中に疲労しにくくなります」

筋肉への効果を実感するには数カ月かかるが、脳疲労に対しては即日で効果を感じやすいと松井氏は言う。さらにタンパク質を糖質と一緒に摂ると糖質の吸収が緩やかになるため、血糖値スパイクの抑制という二重の効果も期待できる。

エネルギーだけでなく、脳を円滑に動かす「潤滑油」としてのタンパク質――その意識が、日々の脳疲労対策の第一歩になる。

〈「横になってスマホ」は休養にならない…筑波大・松井崇准教授が語る、“脳疲労”を防ぐ「アクティブレスト」と「絆ホルモン」の秘密〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）