〈今まさに自分の目の前で、イタコが霊を降ろしている！ 数珠をかき鳴らし、小さな体を祭壇に埋めるように…「日本最後のイタコ」が死者の魂を呼び出した“10分間”のリアル〈写真あり〉〉から続く

3歳で麻疹をこじらせて失明し、生きていくために13歳でイタコの厳しい修行に入った女性、中村タケさん。彼女が行うイタコとしての儀式はどのようなものなのか。

【画像】日本最後の一人の「伝統的イタコ」となった中村タケさんがあの世から魂を呼ばう経文を唱え続ける様子

実際にホトケオロシを体験した「道民の人」が当時の体験を執筆した『日本遠国紀行』（笠間書院）の一部を抜粋し、儀式を終えた直後のリアルな感情、そしてイタコ自身の半生について紹介する。

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「最後のイタコ」のプロフィール

少し放心気味になって、向き直ったタケさんに私はすぐに返事ができなかった。

何をどう返したらいいかわからず、「いや……凄かったです。ありがとうございます」だとか、そんなつまらない一言を発したと思う。

恐山でのホトケオロシを含めて、記録や調査の事例を読むと、実際に口寄せを頼んだ遺族は「すっきりした。うれしかった」と語る人が多い印象がある。変にどこか冷めたところがある私は、「どうしてそんなことを思えるのだろう？」と今日この時まで思っていたが、自分自身で体験してその気持ちが実によくわかった。これはとても気持ちが良いものだ。もう会えないはずの人間が語る、慈愛に満ちた言葉の数々に、不思議と心の中が澄み渡っているのを感じる。

江刺家さんが再びやってきて、私は忘れないうちに、イタコの口寄せのお礼である包みをタケさんに渡した。イタコへの謝礼は1人のホトケを降ろすごとに相場で5000円、もし複数降ろしてもらった時はその人数分×5000円。また「ホトケに会える」というのはおめでたいこと、素晴らしい供養なので、香典袋などの葬儀用の封筒ではなく、ご祝儀袋に包むのだという。



写真はイメージ ©︎baking/イメージマート

かわいらしいお婆さんの姿に戻ったタケさん

タケさんは「ありがとうねえ。どうでしたか？ おじいさん降りて来てくれましたか？」と実にあっけらかんとして話されている。先ほどの一心不乱に数珠を繰り、死者の言葉を語り続ける姿は消え、またかわいらしいお婆さんの姿に戻っていた。

言葉にある通り、タケさんは口寄せ中の自分が喋った言葉や起こった出来事はほとんど覚えていないという。私は口に手を筒状にしてタケさんの耳にこれでもかというくらいの大声で返した。

「うん！ 来てくれたよ！ じいちゃん喜んでくれたよ！ 危ない時があるから気をつけろとかも教えてくれたよ！ 会えて嬉しかったよ！」

するとタケさんは手を床についたまま、にっこりと顔を緩ませて「んだがい（そうかい）。良がったねえ」と返してくれたのであった。

「死ぬのば知らねぇだけよぉ」

江刺家さんを加え、そのあと三人で時間が許す限り、タケさんのことについてお話をうかがった。イタコになられた経緯や、今の生活のことなどである。

私はタケさんに訊きたいことが山ほどある。しかし、それよりも先にタケさんの側が私に質問をされてきた。

タケ「あなだ今おいくつ？」

筆者「30。平成生まれだよ」

タケ「あれぇ、わぁ（私）より干支一回りも違うんだがねえ！？」

筆者「タケさんはおいくつなんですか？」

タケ「わぁ（私）がね？ フフ、90越えましたよ。昔で言えばなぁ、60越えれば木も腐ったようなもんだ言われたけどねえ、わ（私）もはぁ90も越えたんだものねえ」

筆者「90歳って凄いねえ！ 私だっけそったらも（なんてそんなにも）生ぎれる気ぃしないよお」

タケ「ウフフ、わぁ（私）だば死ぬのば知らねぇだけよぉ」

江刺家「死ぬの知らない病気なんだよ」

タケ「ウフフ、本当にねぇ！ 今まで大して病院さもね、行ったことないしね。まあ目はね、こうして見えねっけどねえ」

幸いなことに私の地元の方言と、南部地方の方言はかなり似通っており、語彙も互換性がある。おかげで、地元の孫と祖母が喋っているように、話が弾んだ。そして、タケさんは自分が目の見えなくなった理由や半生を、江刺家さん（編集部注：八戸郷土史家で伝統的なイタコの姿と歴史、業を守り、伝える活動を行う人物）の解説もはさみつつ、ゆったりと話してくれた。

目の玉だば出目金みたいに腫れでまっで

日本最後のイタコにして現在最高齢のイタコ、中村タケさんは昭和7年4月2日に八戸市旧島守村に生まれた。「島守の中でも相畑ってちゃっこい（小さい）村だったぁ。百姓屋の子だったんだぁ」とのことで、その辺りは八戸市近辺でも丘陵地になっていて、現在でもほぼ農業で成り立っている地域である。

タケさんが盲目になったのは3歳の時だ。麻疹にかかり、高熱で目が腫れて失明したという。

「まずね、麻疹でね。うちは百姓屋だったから、泣がねで寝でるっでいっで寝せでおいだっけね、熱でね、はぁ医者さ行った頃なばね、目の玉だば出目金みたいに腫れでまっでね。八戸の松原先生さあわくって行っだらおらの父親だばはぁ先生に怒られでね。それでかって目ぇ見えねぐなったの」

熱が出て苦しいのを、農作業中に手がかからず大人しく寝ているので都合がいいと勘違いした親が忙しさのあまり放置してしまい、高熱で目が金魚の出目金のように腫れてしまった。それで慌てた父親が、当時八戸の馬場町にあった松原眼科院に駆け込んだが手遅れで、それで失明してしまったという。

「目玉がね、抜けだみて（みたい）になってね。カッコ悪かったもんだから手術して目玉だばなげて（を捨てて）、いれめ（義眼） 入れでるの」

13歳でイタコの修行に、習い終わったのは16の頃

タケさんがイタコの修行に入ったのは、太平洋戦争中の1944年、当時13歳の頃だった。多くの盲目のイタコがそうであったように、タケさんも目の不自由な娘が生きていけるよう、両親がイタコになることを勧め、当時南郷村の師匠イタコでもあった谷川ハル女のもとで修行を始めた。当時は相畑から毎日4km以上の道のりを歩いて通い、やがて2年ほどで修行を終えた。しかし、戦後の混乱期であったためか、師匠からイタコを名乗る資格を与えられる「ダイジユルシ」の儀式が行われたのは1947年の晩秋頃になるまで時期が開いたとのことだった。この時に、伝統的なイタコの証であるオダイジとイラタカ数珠を師匠から与えられた。

「毎日通ってね。だけど習うだけにはいがねがった（いかなかった）。師匠にもお客さん来るべし、頼んでくれって行く先はあるべし、1年から2年くらいで少しづつ、ようやく習って……。習ってる間は卵を食べちゃわがねえ（ダメだよ）言われた。今は別に食べてもいいんだけれど、それでもあんまり肉だば（は）食べないね。習ってた時の最後はね、ダイジユルシってね、床の間に米俵2つおいて、三度三合づつカマスで2つって並べて、師匠が上座に座って、わぁ（私）下さ並んで座って習うの。その間はずっと朝昼晩3回水浴びて、うちの方さは誰も来ないようにしてね。まぁんずこれが厳しくでね、白装束着て、注連張って、2人で並んで座って、神様と仏様の分2回あるってんで、わぁ（私）はダイジユルシ2回もやったの。習い終わったのは14、15……いや16の頃だったかもしれないね」

中を見たら目潰れるという「オダイジ」

師匠イタコはもうこの世にいない存在だ。その修行も今では二度と見ることはできない。私はその様子をひとつひとつよりつぶさに聞きたく、タケさんの耳にきちんと届くよう、いつもより大きく「へえ〜！」「それってこうこうこうだったんですか？」などと返事をするようにした。

「数珠は、マメイダゴさんって言うのかな。他に同じところで習ってたけど覚えられないでやめだのか、それとも中途半端なままでいる人なのか、ともかくその人の数珠が余ってたから、それを譲ってもらった覚えがあるね。イダゴ言っだって、その頃だば（なんて）一文もないような暮らしだったもんだがら、着物や数珠一つも無駄にはできねがった。背中のオダイジは今でも布だけ替えて、中身は出したこと一回もない。見だら目潰れるっでいう」

そんな大事なものを、タケさんは座布団の上に載せて、写真を撮ってもいいと言ってくださった。

33歳から恐山の大祭へ 自宅を主体にイタコ業

他にもタケさんはさまざまな話をしてくださった。

一人立ちした後も、しばらくは師匠の元へお礼奉公のようなことをして通ったこと。最初は人の相手でなく、具合の悪い牛や馬の治療をして名を上げてお客を増やしていったこと。結婚されていて、子供2人に孫が5人もいること。今は一人で住んでいるが、近くに住んでいる息子さんが毎日ようすを見に来たり、みんな気にかけてくれること。

33歳から恐山の大祭に通うようになり、当時は夫に手を引かれてよく恐山へ登ったこと。同じイタコの仲間たちと、呼ばれることがあれば津軽の川倉、遠く北海道の霊場である恵山や登別などにもイタコとして行くことがあったことなど……。

だが、体力的につらくなってきたため、2010年頃を最後に恐山には登らなくなり、今はこうして自宅を主体にイタコ業を行っているとのことである。

「北海道かい。わたしも昔ね、頼まれて登別さね、行ったんだよ。イダゴ頼まれてねえ。5人で呼ばれたよ。林（マセ）さんと工藤（ナミ）さん、川守田（トヨ）さんに小笠原（ミヨウ）さんと私。みんな亡ぐなったけど、小笠原さんだけまだ元気だか。体のあんべ（塩梅）悪いって、喘息だば（だと）言ってもうイダッゴやめだって聞いたけど……あんま会ったごど最近ないねえ」

「あれボケだってかい！？ ほんだのがい…」

その言葉に江刺家さんは「小笠原さんホンズねぐなって（ボケてしまって）病院さ入ったんだって」と答えた。

これにタケさんはとても驚かれていた。「あれボケだってかい！？ はりゃほんだのがい（そうなのかい）……」

私も「今日の朝、入口のところに行ったら看板がなくなってました。アルツハイマー型の認知症になってしまったそうです」と話した。

「あれぇ……私より若かったのにねえ。なかなか電話はねえ、お互いにしなかったんだけどね。こうなってみるとね、もっどしてればよかったねえ。アダシよりひとつ（歳が）少なかったんだけれど……」

タケさんはとても残念がっていた。当然だろう。小笠原ミヨウさんは南部イタコの活動で中心的人物で在り続けた。自分より歳も若く、長年同業者として苦楽を共にした間柄の人がそのようになってしまったと聞けば、誰でもショックを受けることだろう。

※中村タケさんの「93歳」は取材当時の年齢です。また、タケさんは2025年11月頃から体調を崩され、ホトケオロシが難しい状態になっているとのことです

〈現在のイタコは、つまりそういう状況なのである…“最後の一人”になってもイタコを全うする小さな体の女性（93）が来訪者に笑顔で伝えた“感謝”の内容〉へ続く

（道民の人／Webオリジナル（外部転載））