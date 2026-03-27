〈「目玉がね、抜けだみてになってね。カッコ悪かったもんだから」13歳で修行入り、名乗るのを許されたのは16歳の頃…日本最後のイタコ（93）の“知られざるプロフィール”〉から続く

消えゆく民間信仰の最後の炎を守りながら、笑顔で客を見送るタケさん。 実像のイタコと虚像のイタコが入り交じる現代において、「日本最後のイタコ」は何を思うのか――。

【画像】イタコの儀式に用いる道具。なかでも数珠は極めて呪術的な要素が強いという

ここでは、日本各地を旅し、民俗学的痕跡をたどる「道民の人」による『日本遠国紀行』（笠間書院）の一部を抜粋。青森の地で生き抜いた盲目の巫女に対しての思いを紹介する。

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パタゴニアで暮らす、少数民族のお婆さん

私はよく「最後の一人」という言葉や存在について考えることがある。最後の一人……それはいろいろな職業や立場、世代のくくりで存在することだろう。その最後に残された一人の気持ちを、私は考えるだけで寂しく、そして恐ろしくなる。最後の一人の気持ちを、同じ目線で語ることができる人間はこの世にもう誰一人としていないのだ。

以前見たドキュメンタリー番組で、忘れられないシーンがある。南米は最果ての地、パタゴニア。人類がアフリカから旅立ち、最後にたどり着いた荒涼とした大地に、かつてヤーガン族という少数民族がいた。彼らがパタゴニアに住むようになったのは今から約6000年前で、独自の言語と文化を持ち、150年前には3000人の人口があった。しかし、やがて西洋の文明が入ると彼らの数はみるみる減少し、その生活や文化はすっかり破壊された。文化保護が叫ばれる時代が来た頃にはもう遅く、もはや再生ができない段階に来ていた。

2010年代に入って、純血のヤーガン族はいよいよ最後の一人だけになった。クリスティナ・カルデロンというお婆さんで、家族や孫たちがいたが、みなすべて混血で、西洋の言葉しか話せなかった。彼女はヤーガン族独自の言語を話すことができるネイティブ最後の一人でもあり、孫たちが「ねえ、お婆ちゃんの言葉を教えて」とせがむ姿に、思い出せる限り一つでも多く伝えていた姿が印象的だった。



写真はイメージ ©︎shoji/イメージマート

最後の1人がなくなる圧倒的な寂しさと絶望感

「私の知っている時代や風景を思い出せる人はまだいるかもしれません。でもそれを私と同じ言葉で、同じ目線で語ることのできる人はもう誰もいなくなりました。私が死んだら……悲しいことですが、すべてが終わってしまうと思います。もう誰もヤーガン語を話さなくなるでしょう。私のあいさつに、私の言葉で返してくれる人はもう誰もいないのです」と語る彼女の家を辞すスタッフへの最後の挨拶は、ヤーガン語で「さようなら」を意味する言葉で締めくくられていた。

2022年に、そのお婆さんが亡くなったというニュースを私はネットを通じて知ることになった。私はその圧倒的な寂しさと絶望感にしばらく息が詰まったのを覚えている。同世代や同じ文化圏の人間が一人もいないことの恐ろしさを、私は年齢の経過とともに実感してきている。

イタコを取り巻く環境の厳しさと、残された時間の少なさ

私は10代の頃、「昔は当たり前だった機械や言い回しが若い世代に通じずショックを受ける中高年の話」を笑い話の類だと思っていた。しかしそれは違った。

かつて当たり前のように通じた用語やミーム、誰もが知っていた作品といった共通のものが消える恐怖と悲しみ、他人から見れば実に小さな事柄であっても、「やがては自分以外同じ記憶や共感を持つ人が存在しなくなる」時代を想像して、それがとてつもなく恐ろしく感じる。捉え方によっては、宇宙空間にただ一人放り投げられるような寂しさと絶望にも近かろう。

あの世があるとするならば、もしかしたら先のヤーガン族のお婆さんは、誰も知り合いがいない今のこの世より、同族がたくさんいるあの世の方が幸せになれているかもしれない……。そんな無常な想いに駆られるくらいに私は最後の一人の一人ぼっちさが恐ろしい。

国外の話だけではない。日本でも、明治生まれの人間がいなくなりかけている。2024年には国内最後の明治生まれの男性が亡くなり、2025年現在、国内で生きる明治生まれの人は女性が4名だけとなっている。

現在のイタコは、つまりそういう状況なのである、タケさんと真の意味で同じ目線で話せる仲間は、もはやこの世に存在しないのだ。そんな中でも、我々の前でこうして過去を語り、そしていまでも救いと祈りを求める人々の手を取り続けるタケさんは、まさしく宗教者の鑑と言えるのではないだろうか。

また改めてイタコを取り巻く環境の厳しさと、残された時間の少なさを実感する。タケさんは本当に元気で足腰もしっかりされている。受け答えもばっちりだ。しかし、いつ何があるともわからない。それだけに、正真正銘のイタコが90歳を越えてもなお存命し、私の前で話してくださるのが奇跡に思えた。

「会いに来てくれだっでかね。はあ嬉しいねえ」

「あなたの仕事は……写真家さんだっけがね？ なーんでまた北海道からわぁのどこさ来たの？」

最後にそう首をかしげて訊ねたタケさんに、私は「じいちゃんに会いたかったのもあるけどね、同じくらいタケさんに会いたかったからだよ」と答えた。

「いやまさかぁ」

「本当だよ。もうね、イタコさんに会えないと思ってたの。みんな辞めてるか亡くなってまってる（しまっている）と思ったの。だからタケさんに会えて嬉しいの！」

「ほんど（本当）にかぁい。ずんぶ（随分）愛嬌いい人だねあんた。声もいい人だねえ」

「なんもだよ（そんなことないよ）。ここで本物のイタコさんに会えてね、タケさんに会えてね。本当に嬉しかったよ。

これで本物のイタコさんがね、どうしてイタコになるのか。どういう人だか、みんな分かってくれるよ。みんな喜んでくれるはずだよ」

「こんなイダッゴさ会いに来てくれだっでかね。はあ嬉しいねえ、立派だよぉ。私がエライわけじゃないんだよぉ、ホトケの言葉なんだから」

そう言って、最後の最後までタケさんは笑顔いっぱい、そして頭を深々と下げていた。

イタコとは本来…

「今日だば（は）本当よく来たね。ご苦労様です」

玄関の扉を閉めるまで、タケさんは目いっぱい礼をされていた。その小さな体に、今まで何人のホトケや神を降ろし、イタコの業をこなしてきたのだろう。どうかこの人がいつまでもいつまでも長生きしてほしいと、私はあの笑顔を思い出すと願わずにはいられない。

今回、私はこの貴重な経験により、イタコとは本来、地域社会やそこにおける小さな人と人とのコミュニケーションの中で真価を発揮する存在であるという意味をまざまざと見せつけられた。

この本来のイタコの姿と、恐山で行われているイタコのホトケオロシやメディアがつくったイメージのイタコを同列に扱うのはかなり無理がある。

しかし、一方でその虚像のイタコであろうと需要があるのが現状であって、もはやそれは虚像ではなく、別種の信仰としてすっかり根付きつつあるように思う。そして、伝統的なイタコはやがて滅ぶのであろう。

私は、本来のイタコと現在のイタコがまったく別のものであること。そして、その中で求められる信仰やカウンセラーとしてのイタコの役割が広く世に知られ、彼女らに対し世間が持ち続けているある種の偏見や疑惑の感情が解消されること。それにともない、霊感商法に近い悪質なイタコの名をかたる存在が今後現れなくなること。そして1年でも長く、現在数少ないながらも青森の地に残る、伝統的なイタコたちが長生きされることを切に願っている。

※中村タケさんの「93歳」は取材当時の年齢です。また、タケさんは2025年11月頃から体調を崩され、ホトケオロシが難しい状態になっているとのことです

（道民の人／Webオリジナル（外部転載））