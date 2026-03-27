山形市の東北芸術工科大学で開かれている人気TVアニメ「薬屋のひとりごと」展は会期が終盤となっています。会場を訪れた人に展示会の魅力と楽しみ方を聞きました。



TVアニメ「薬屋のひとりごと」は、後宮で毒見役として働く少女・猫猫が美形の宦官・壬氏と様々な難事件を解決する謎解きエンターテインメントです。

11日から開催されている「TVアニメ薬屋のひとりごと展」は27日も春休み中の学生や家族などでにぎわっていました。会場では、劇中シーンの貴重な原画や絵コンテのほか、劇中の舞台を再現したセットなどが展示されていて、訪れた人が写真を撮って楽しんでいました。





中山町から「サクラがきれいで、アニメで見るよりも間近に作品を感じられた」「アニメで見ていた世界に入った感じ。ジオラマとかがあってきれいだった」山形市から「原作漫画も全巻持っている。フォトスポットがいっぱいあって楽しかった」宦官・壬氏の執務室で写真を撮っていたこちらの親子は・・・名古屋市から「愛知会場もあったが、その時はまだハマっていなくて、最近ハマってここまで来た。こういうぬいぐるみのポーチを作ったのはじめて。まだ初心者だけどみんなが作っているのを調べた」「主人公の猫猫が好き。猫になるところがかわいい」南陽市から来たこちらの親子はお目当てのグッズがあったということで・・・南陽市から「ここしか売ってない。家を出たのは8時半。10時のオープンからすぐに買えた。どんどん売れていた」会場の物販コーナーではこのほかにもキャラクターのぬいぐるみなども販売されています。TVアニメ「薬屋のひとりごと展」は山形市の東北芸術工科大学で4月1日まで開かれています。