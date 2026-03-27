河北町で活動している男子ミニバスケットボールチームが、このほど全国大会に出場します。掲げた目標は全戦全勝。県大会を全試合20点以上の大差をつけて勝ち抜いたチームを取材しました。



全国大会を来週に控えたこの日。大舞台に向け練習に熱が入るのは、河北町の「河北ミニバスケットボール スポーツ少年団」です。チームは河北町内の6つの小学校から集まった、3、4、6年生あわせて21人で構成されています。





河北町ミニバス角川伊吹コーチ「しっかり守って早く攻める早い展開のバスケットが持ち味。同じ学校に通っていると思うくらい仲がいい。チームとしての雰囲気を高められるように一丸となって練習している」去年12月に開かれた「県ミニバスケットボール交歓大会」。県内32のチームが出場したこの大会で、「河北ミニバス」は、準決勝まで全試合20点以上の大差をつけ勝ち抜き、決勝へとコマを進めました。決勝では鶴岡代表に63対19で勝利。全国大会への切符を手にしました。6年・菅井皐雅さん「ずっとこの1年間目標にしていたので、優勝して最高でした」キャプテン・菅井皐雅さんのポジションはポイントガード。身長154センチと小柄ながらも精度の高いドリブルとシュートでチームを引っ張る司令塔です。キャプテン・6年菅井皐雅さん「声を出して切り替えとかを早くできるように呼び掛けている。みんなも盛り上げてくれるので楽しい」菅井さんと共にチームを引っ張るのは、同じく6年の岸幹大さん。チーム1の長身169センチでシュートやリバウンドなど何でもこなすオールラウンダーです。菅井さんと岸さんはこども園時代からの幼なじみ。小学校は違いますが、学校が終わったらバスケをする。スポ少の日も休みの日もバスケ漬けの2人です。6年・岸幹大さん「ライバルでもあるし、最高の仲間でもあって、たまには競い合って、たまには楽しく遊べる最高の友達」7人家族の菅井さんは河北町に住んでいます。中学生と高校生のお兄さんがやっていたバスケを見て、1年生からバスケを始めました。皐雅さんの母・朝美さん「ストイック。小さい頃からストイックだった」皐雅さんの父・菅井智和さん「自分でシュート100本決めるまで帰らないって言いだして、結局120、130本決めて帰ったりとか」最近、自分の部屋を持った菅井さん。新しい部屋を見せてくれました。「ここが僕の部屋です」部屋にはバスケに関するものがたくさん。「日本代表の富樫勇樹さんのサイン」「見るとやる気出る。憧れの富樫勇樹さんなので、自分と同じポジション。もっとバスケ上手くなりたいと思う」チームメイトとの写真も・・。キャプテン・6年菅井皐雅さん「結構多い頻度で遊びに行く」何するの？「バスケが1番多い」チーム21人のうち12人が6年生。スポ少でも休みの日でも遊ぶ仲の良さも強さの秘訣です。キャプテン・6年菅井皐雅さん「チームメンバーとできる最後の試合なので、全力で楽しんで全勝したい」チームは30日、31日に東京で開かれる全国大会に出場します。今回の大会はトーナメント方式ではなく、各チームが3～4チームと戦う交流戦方式。チームの目標は3戦全勝です。攻守ともに強いプレースタイルと仲の良さが生み出すチーム力で勝利を目指します。キャプテン・6年菅井皐雅さん「いつも通り自分たちの持ち味のプレーを存分に発揮して、全勝できるように頑張ります。無敗で終わりたい」「全国大会全勝するぞ」「おー！」