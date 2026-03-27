1978年に起こった日本初の本格的なパンク・ロックのムーヴメント「東京ロッカーズ」を描いた劇映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』が全国で公開中だ。シーンを見守ってきた写真家・地引雄一が刊行した回想録を宮藤官九郎が脚本化、田口トモロヲが監督し、「銀杏BOYZ」の峯田和伸が地引雄一＝ユーイチ役で主演を務めた。同じ田口監督、宮藤脚本、峯田主演の『アイデン＆ティティ』（03年）に続く「バンドもの」だ。

【画像】映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』の場面写真を一気に見る



峯田和伸（右）と若葉竜也 写真＝杉山拓也／文藝春秋

演技であることすら越えてしまった

今回、峯田と共にW主演を務めたのが若葉竜也。「TOKAGE」のヴォーカル「モモ」を演じる。『アイデン〜』に強い影響を受けただけに、相当な思い入れをもって挑んだ。劇中で描かれるモモの苦悩や叫びにしばしば自分自身を重ね合わせ、時に演技であることすら越えてしまったという。

若葉 現代の若者たちにも通じるようなフラストレーションや怒りがリアルに描かれてる。これはウソじゃない、と思いました。

その象徴的なシーンが、「TOKAGE」の新曲を聞いたユーイチが何の気なしに「いい曲だからきっと売れるよ」とモモに話しかける場面。モモは「お前までそんなこと言うのかよ」と気色ばみ、売れるとか売れないとか関係ない、自分のやりたい音楽をやるだけだ、と熱く語る。売らんかなのメジャーのシステムの中で信じるものを貫こうとする当時の若者の純情と苦悩が伝わってくる名場面だ。

若葉 本当はもっと淡々とやるつもりだったんですけど、つい熱がこもって大声になってしまった。自分が今抱えている憂鬱とか葛藤とか鬱憤とか、全部セリフに書いてある。全部叫んでいいんだ、言っていいんだ、と思った。それはもう自分のリアルそのものなんですよね。

台本になかった号泣シーン

そんな苦悩する若者を演じた若葉に対して、峯田が演じるユーイチはそれを見守る役回りだ。『アイデン』では理想と現実のギャップに悩む若きバンドマンを演じた峯田だが、今回はいわば「受け」の役である。

峯田 『アイデン』の時にトモロヲさんに「峯田くんはバンドマンなんだから、演技と思わなくていいよ」って言われて。普段自分が生活している感じで自然にできればいいのかと。今回も、たとえばユーイチとモモがふたりで話していてモモが涙ぐむシーンがあるんですけど、しゃべってるうちになんとなく二人の気持ちが高揚して。

若葉 台本に「泣く」なんて書いてないし、あんな風になるなんて自分でも思わなかったです。

峯田 今この二人の空気ではこれが自然だし、それは抑え込まなくていい。そういう意味でウソのない演技ができた。音楽でも、本当にいいライヴは、お客さんの歓声とかも気にならないぐらい自分の世界に集中できたとき。今回もそういう演技ができたと思います。

ヴォーカリストとしてはエモーショナルで激しいライヴで知られる峯田にとって、今作での抑えた演技は新境地と言えるだろう。

峯田 感情的になってぶつかってもがいてるモモたちを受け止めるのはすごい新鮮でした。今までやったことない役だったので。

「こんな映画に出たいと思って走ってきた」

無名の若者たちのDIY精神が「東京ロッカーズ」に結実し、ロックの流れを変えた。自分の居場所は自分の手で作ればいい、という今の若者へのメッセージも明快な青春映画だ。二人のほか、吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗、大森南朋、中村獅童といった俳優たちが伝説のロッカーをイキイキと演じるのも見所だ。

──おふたりにとってどんな作品になりました？

若葉 僕は『アイデン』を観た時から、こんな映画に出たいと思って走ってきたところがあったので、第1章をとりあえず走り切ったみたいな実感があります。もう一回ゼロに戻して、違うことを積み重ねられないか、みたいな感覚です。

峯田 若葉君も間宮君も太賀君も、みんな『アイデン』が大好きで、『ストリート・キングダム』にも出てくれた。『ストリート』に出てくるような先輩たちから受け継いだバトンを、今回そんな後輩たちに渡せた。自分もそういうポジションになったんだな、という実感がありますね。

杉山拓也＝写真

（峯田和伸）

ヘアメイク：杉本あゆみ

スタイリスト：入山浩章

衣装協力：Sick/@sick_shibuyatokyo

（若葉竜也）

ヘアメイク：FUJIU JIMI

スタイリスト：タケダトシオ(MILD)

衣装協力：OUR LEGACY | アワー レガシー

みねた・かずのぶ 1977年、山形県生まれ。ロックバンド「GOING STEADY」として音楽活動を開始後、「銀杏BOYZ」を結成。『アイデン＆ティティ』（03年）で映画初出演にして初主演。近年は映画『BAUS 映画から船出した映画館』（25年）、舞台「雨の傍聴席、おんなは裸足…」（25年）に出演するなど、歌手・俳優として活躍。

わかば・りゅうや 1989年、東京都生まれ。『葛城事件』（16年）で、第8回TAMA映画賞・最優秀新進男優賞、ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」（24年）で第120回ザテレビジョン・ドラマアカデミー賞・助演男優賞、東京ドラマアウォード2024・助演男優賞、第49回エランドール賞・新人賞を受賞。幅広い演技力で、数多くの作品に出演。

INTRODUCTION

1978年に巻き起こった日本で初めてのパンク・ロック・ムーヴメント「東京ロッカーズ」の伝説を、約10年の月日をかけて田口トモロヲ監督が映画化。田口作品にかかせない峯田和伸をはじめ、ロック映画の金字塔『アイデン＆ティティ』を愛する俳優陣が集結。当時のロックの聖地を忠実に再現したセットと、作中で披露する楽曲を自分で演奏できるまでに上達させた俳優たちの、圧巻のライヴパフォーマンスも見どころ。

STORY

1978年、偶然ラジオから流れたセックス・ピストルズに衝き動かされたカメラマンのユーイチ。ライヴハウスで出会ったボーカルのモモ率いるバンド「TOKAGE」のライヴに衝撃を受け、無我夢中でシャッターを押した。カメラマンとしてライヴの撮影を依頼されたユーイチはモモたちと交流を重ねる。やがて彼らの音楽は瞬く間に若者たちを熱狂させ、そのムーヴメントは“東京ロッカーズ”と呼ばれ、日本のロック・シーンを塗り替えていく。

STAFF & CAST​

監督：田口トモロヲ／脚本：宮藤官九郎／原作：地引雄一「ストリート・キングダム」／出演：峯田和伸、若葉竜也、吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗、中島セナ、大森南朋、中村獅童／2026年／日本／130 分／配給：ハピネットファントム・スタジオ／©2026 映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』製作委員会

（小野島 大／週刊文春CINEMA）