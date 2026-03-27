焼肉でも、冷麺でもない…「牛角」の「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」は“日常の一人呑み”のシメにピッタリだった！
本日は三軒茶屋にある、牛角の本店へ。
《写真多数》とろとろチーズと味わう大人気メニュー「チーズチキンバジル」、七輪で焼く「有頭海老」&パイナップル、そしてシメの「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」まで…「牛角」“ひとり呑み”写真を見る
よっしゃ、焼肉食べるぞー！
と言いたいところですが、「じゃない方」がルールのこの連載ですから、当然いつもの牛角「じゃない方」を楽しんできます。
メニューを開くとそこは当然、肉祭り！
カルビにハラミに。
食べたい〜！
ていうか、よく見たらメニューの表紙の時点で「元気になぁ〜れ。」って牛角のキャラクター「うっしー」くんが肉を持ってるじゃないですか。
牛が肉焼いてるというのも若干シュールですが、牛じゃないのかな！？
隠れた大人気メニュー「チーズチキンバジル」
今回は通常の焼肉じゃない方ということで、勝手なルールで鶏肉はありにしました。（そもそも、「じゃない方」に厳格なルールなどないのですが）
「チーズチキンバジル」。
写真には写ってませんが、別皿でとろけるチーズが付いてくる、人気のメニュー。
さらに鶏肉ならOKルールをできるだけ使って、「うまトマチキン」も。
これはもはや、上ミノあたりに見えますね。
七輪の上でチーズ皿をあたため、鶏肉をあぶると…
ビールも頼んで、おひとり普段の牛角の焼肉「じゃない方」パーティーの始まり始まり！
鶏肉を炙ると、バジルの香りが漂ってきて、実に美味しそう。
鶏肉に火が通ったあたりで、チーズの皿を七輪の上に。
あまり早いとチーズが焦げちゃうそうで、時間差での焼き作業にけっこう技がいります。
鶏肉はこんがり、チーズはとろとろ、今がベストなタイミング！
ということで、鶏肉をチーズにディップして、いざいただきます。
チーズの濃厚さが加わって、めちゃめちゃ美味い！
なんでこれ、今まで食べてこなかったんだろう。
「焼肉＝牛肉とタレ」という概念にとらわれて、鶏肉とチーズという組み合わせをまったく見逃してました。
今回は色々気づきがありそうだぞ。
「うまトマチキン」もうますぎる
つづいて「うまトマチキン」も焼いていきます。
トマトの赤色で、これはもはや普通に焼肉感ありますね。
こちらもチーズにディップして、いただきます！
いや、美味いんよ、そりゃ。
チキンバジルですでに証明されてましたからね。
もはやチーズとチキンの組み合わせには、全幅の信頼をおいています。
これは、普通に牛肉を頼める状態でも、絶対最初に食べたいです。
超豪華な「有頭海老」&パイナップルを焼く！
牛肉じゃなければOKルールを使用して、海鮮系から「有頭海老」をチョイス。
デフォルトではマヨネーズがついてきて、コチュジャンは無料トッピングとして頼めます。
ここからが「じゃない方」の本領発揮です。
海老と一緒に焼くのは、なんとパイナップル！
どうですこの、海外リゾート的な発想。
見てください、この勇姿。
まるでハワイのリゾートホテルで繰り広げられているBBQパーティーのようじゃないですか？
実際は、ここは三軒茶屋の牛角の焼き網の上ですよ。
焼肉という概念にとらわれなければ、こんな自由な組み合わせも楽しめるのです。
パイナップル用のトングで、パイナップルを裏返してと。
もはや自分がいま何をしているのか、若干バグってきます。
もう微妙に笑っちゃってますからね。
パイナップルを焼いているのに、手前に定番の焼肉のタレとレモン汁が置いてあるというのもシュールです。
いただきます！
焼くことで甘さが増して、これは美味しい。
ついにわたくし、パイナップルをツマミにお酒を飲める男になりました。
さすがの吉田類さんでも、あまりやったことないんじゃないでしょうか。
焼肉でも、冷麺でもない「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」は…
焼肉じゃない方ということで、麺類を。
しかも麺類の中でも、焼肉屋さんといえば定番の冷麺「じゃない方」の、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」をチョイス。
熱々の石鍋に入って、胡麻は自分ですりおろします。
これは、シンプルに美味しい！
焼肉をたらふく食べた後に、さっぱりした締めとして合うんでしょうね（今回は焼肉食べてませんが……）。
ラストは「炙ってドーナツアイス」！
そして最後の「じゃない方」は、なんと「炙ってドーナツアイス」。
焼肉屋さんでドーナツ！？
焼肉の七輪でドーナツを炙るという、これまた頭がちょっとバグる光景です。
しかし、炙ることで香ばしい匂いがしてきて、これまた美味しそう。
揚げたドーナツをわざわざまた焼いて、さらに冷たいアイスを載せるという、見た目以上にさまざまな工程を経た、究極のスイーツ。
う……美味い。
香ばしく焼き上がったドーナツにアイスとクリームの組み合わせ。
普段、焼肉屋さんでデザート自体ほとんど頼まない僕ですが、これはもう純粋に美味しいです。
牛肉を焼かずとも、ものすごい満足感を得られた牛角の「じゃない方のグルメ」。
実はこれらのメニュー、ものによって食べ放題コースにも組み込まれているそうなので、美味しい焼肉を食べつつ、いつもとは違うメニューをあれこれ試してみるというのもいいかもしれません。
牛角さん、ごちそうさまでした！
写真＝山元茂樹／文藝春秋
（小宮山 雄飛）