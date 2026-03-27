本日は三軒茶屋にある、牛角の本店へ。

《写真多数》とろとろチーズと味わう大人気メニュー「チーズチキンバジル」、七輪で焼く「有頭海老」&パイナップル、そしてシメの「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」まで…「牛角」“ひとり呑み”写真を見る

よっしゃ、焼肉食べるぞー！

と言いたいところですが、「じゃない方」がルールのこの連載ですから、当然いつもの牛角「じゃない方」を楽しんできます。





メニューを開くとそこは当然、肉祭り！

カルビにハラミに。

食べたい〜！

ていうか、よく見たらメニューの表紙の時点で「元気になぁ〜れ。」って牛角のキャラクター「うっしー」くんが肉を持ってるじゃないですか。

牛が肉焼いてるというのも若干シュールですが、牛じゃないのかな！？

隠れた大人気メニュー「チーズチキンバジル」

今回は通常の焼肉じゃない方ということで、勝手なルールで鶏肉はありにしました。（そもそも、「じゃない方」に厳格なルールなどないのですが）

「チーズチキンバジル」。

写真には写ってませんが、別皿でとろけるチーズが付いてくる、人気のメニュー。

さらに鶏肉ならOKルールをできるだけ使って、「うまトマチキン」も。

これはもはや、上ミノあたりに見えますね。

七輪の上でチーズ皿をあたため、鶏肉をあぶると…

ビールも頼んで、おひとり普段の牛角の焼肉「じゃない方」パーティーの始まり始まり！

鶏肉を炙ると、バジルの香りが漂ってきて、実に美味しそう。

鶏肉に火が通ったあたりで、チーズの皿を七輪の上に。

あまり早いとチーズが焦げちゃうそうで、時間差での焼き作業にけっこう技がいります。

鶏肉はこんがり、チーズはとろとろ、今がベストなタイミング！

ということで、鶏肉をチーズにディップして、いざいただきます。

チーズの濃厚さが加わって、めちゃめちゃ美味い！

なんでこれ、今まで食べてこなかったんだろう。

「焼肉＝牛肉とタレ」という概念にとらわれて、鶏肉とチーズという組み合わせをまったく見逃してました。

今回は色々気づきがありそうだぞ。

「うまトマチキン」もうますぎる

つづいて「うまトマチキン」も焼いていきます。

トマトの赤色で、これはもはや普通に焼肉感ありますね。

こちらもチーズにディップして、いただきます！

いや、美味いんよ、そりゃ。

チキンバジルですでに証明されてましたからね。

もはやチーズとチキンの組み合わせには、全幅の信頼をおいています。

これは、普通に牛肉を頼める状態でも、絶対最初に食べたいです。

超豪華な「有頭海老」&パイナップルを焼く！

牛肉じゃなければOKルールを使用して、海鮮系から「有頭海老」をチョイス。

デフォルトではマヨネーズがついてきて、コチュジャンは無料トッピングとして頼めます。

ここからが「じゃない方」の本領発揮です。

海老と一緒に焼くのは、なんとパイナップル！

どうですこの、海外リゾート的な発想。

見てください、この勇姿。

まるでハワイのリゾートホテルで繰り広げられているBBQパーティーのようじゃないですか？

実際は、ここは三軒茶屋の牛角の焼き網の上ですよ。

焼肉という概念にとらわれなければ、こんな自由な組み合わせも楽しめるのです。

パイナップル用のトングで、パイナップルを裏返してと。

もはや自分がいま何をしているのか、若干バグってきます。

もう微妙に笑っちゃってますからね。

パイナップルを焼いているのに、手前に定番の焼肉のタレとレモン汁が置いてあるというのもシュールです。

いただきます！

焼くことで甘さが増して、これは美味しい。

ついにわたくし、パイナップルをツマミにお酒を飲める男になりました。

さすがの吉田類さんでも、あまりやったことないんじゃないでしょうか。

焼肉でも、冷麺でもない「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」は…

焼肉じゃない方ということで、麺類を。

しかも麺類の中でも、焼肉屋さんといえば定番の冷麺「じゃない方」の、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」をチョイス。

熱々の石鍋に入って、胡麻は自分ですりおろします。

これは、シンプルに美味しい！

焼肉をたらふく食べた後に、さっぱりした締めとして合うんでしょうね（今回は焼肉食べてませんが……）。

ラストは「炙ってドーナツアイス」！

そして最後の「じゃない方」は、なんと「炙ってドーナツアイス」。

焼肉屋さんでドーナツ！？

焼肉の七輪でドーナツを炙るという、これまた頭がちょっとバグる光景です。

しかし、炙ることで香ばしい匂いがしてきて、これまた美味しそう。

揚げたドーナツをわざわざまた焼いて、さらに冷たいアイスを載せるという、見た目以上にさまざまな工程を経た、究極のスイーツ。

う……美味い。

香ばしく焼き上がったドーナツにアイスとクリームの組み合わせ。

普段、焼肉屋さんでデザート自体ほとんど頼まない僕ですが、これはもう純粋に美味しいです。

牛肉を焼かずとも、ものすごい満足感を得られた牛角の「じゃない方のグルメ」。

実はこれらのメニュー、ものによって食べ放題コースにも組み込まれているそうなので、美味しい焼肉を食べつつ、いつもとは違うメニューをあれこれ試してみるというのもいいかもしれません。

牛角さん、ごちそうさまでした！

写真＝山元茂樹／文藝春秋

（小宮山 雄飛）