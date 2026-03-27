『光一＆シゲのSHOWマン!!』特別回を放送 大橋和也＆寺西拓人もゲスト出演
DOMOTOの堂本光一とNEWSの加藤シゲアキがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『光一＆シゲのSHOWマン!!』。通常は毎週月曜に放送している同番組だが、今回は金曜の夜（27日 後11：15）に特別番組『光一＆シゲのSHOWマン!! 豪華ゲスト集結!!東京ドリームパーク開業SP』を放送する。きょう27日に開業したばかりの有明発・複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク／通称：TDP）」を、独自の視点から徹底的に深掘りしていく。
【写真】堂本光一と加藤シゲアキに2.5次元ミュージカルを指南する植木豪、荒牧慶彦、今牧輝流
広大な敷地の中に、複数の音楽ホールや劇場、展示スペースなどを有するTDP。舞台を愛してやまない堂本＆加藤が、とりわけ注目しているのが、客席最大1546席、3階席で構成される劇場「EX THEATER ARIAKE （EXシアター有明）」だ。今回は、堂本＆加藤がオープン直前の劇場を訪れ、特別視察を敢行。加藤が「没入感が違う」とうなった客席設計や、演劇人もあっと驚く最新かつ高性能の舞台構造、さらには堂本が「大事！」と力説する楽屋＆シャワーの水圧まで、演出家目線で徹底チェック。2人も「いろんな意見を取り入れて設計していったことが分かりました」（堂本）、「いろんな可能性がある劇場！」（加藤）と感嘆する。
4月25日に開場する「EXシアター有明」では、加藤がクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務めるこけら落とし公演『AmberS-アンバース-』をはじめ、劇団☆新感線の完全新作舞台『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』など、豪華作品を次々と上演。ラインアップが発表された直後から、大きな話題を呼んでいる。そこで今回は『AmberS-アンバース-』でW主演を務める大橋和也（なにわ男子）＆寺西拓人（timelesz）、『アケチコ！』に出演する古田新太＆石田ニコルもゲスト出演。堂本＆加藤、吉村崇（平成ノブシコブシ）とともにTDPに集結し、各施設の醍醐味に迫るVTRを見ながら、熱いトークを繰り広げる。
さらに今回は、それぞれの舞台作品の（秘）情報に加え、堂本も「初めてこういう映像を見た」と食いついた『AmberS-アンバース-』の稽古風景に密着した秘蔵VTRも初公開。しかも、そこには加藤も想定外だった出来事が発生した瞬間も収められていた。大橋が「読みながら情景が浮かんできた」、寺西が「素直に感動した」と、心を動かされた加藤の脚本。ところが、本読みを終えた直後、加藤は脚本に50カ所の修正を加えることを決意。はたして、その理由とは。
TDPの目玉施設として「SGC HALL ARIAKE （SGCホール有明）」も紹介。最大5000人を収容し、コンサートやライブを行うことに特化した同施設では、あす28日から『こけら落としプレミアシリーズ』を開催。B’zを筆頭に、山下達郎、サカナクションなど、豪華アーティストが続々と登場する。
そんな「SGCホール有明」に搭載されている最新鋭のオーディオシステムの数々を、音にとことんこだわるサカナクションのライブを支え続けるPAエンジニア・佐々木幸生氏が解説。音のスペシャリストである佐々木氏も「革新的です」と、衝撃を受けた最新技術のスゴさが明らかになる。
広大な敷地の中に、複数の音楽ホールや劇場、展示スペースなどを有するTDP。舞台を愛してやまない堂本＆加藤が、とりわけ注目しているのが、客席最大1546席、3階席で構成される劇場「EX THEATER ARIAKE （EXシアター有明）」だ。今回は、堂本＆加藤がオープン直前の劇場を訪れ、特別視察を敢行。加藤が「没入感が違う」とうなった客席設計や、演劇人もあっと驚く最新かつ高性能の舞台構造、さらには堂本が「大事！」と力説する楽屋＆シャワーの水圧まで、演出家目線で徹底チェック。2人も「いろんな意見を取り入れて設計していったことが分かりました」（堂本）、「いろんな可能性がある劇場！」（加藤）と感嘆する。
4月25日に開場する「EXシアター有明」では、加藤がクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務めるこけら落とし公演『AmberS-アンバース-』をはじめ、劇団☆新感線の完全新作舞台『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』など、豪華作品を次々と上演。ラインアップが発表された直後から、大きな話題を呼んでいる。そこで今回は『AmberS-アンバース-』でW主演を務める大橋和也（なにわ男子）＆寺西拓人（timelesz）、『アケチコ！』に出演する古田新太＆石田ニコルもゲスト出演。堂本＆加藤、吉村崇（平成ノブシコブシ）とともにTDPに集結し、各施設の醍醐味に迫るVTRを見ながら、熱いトークを繰り広げる。
さらに今回は、それぞれの舞台作品の（秘）情報に加え、堂本も「初めてこういう映像を見た」と食いついた『AmberS-アンバース-』の稽古風景に密着した秘蔵VTRも初公開。しかも、そこには加藤も想定外だった出来事が発生した瞬間も収められていた。大橋が「読みながら情景が浮かんできた」、寺西が「素直に感動した」と、心を動かされた加藤の脚本。ところが、本読みを終えた直後、加藤は脚本に50カ所の修正を加えることを決意。はたして、その理由とは。
TDPの目玉施設として「SGC HALL ARIAKE （SGCホール有明）」も紹介。最大5000人を収容し、コンサートやライブを行うことに特化した同施設では、あす28日から『こけら落としプレミアシリーズ』を開催。B’zを筆頭に、山下達郎、サカナクションなど、豪華アーティストが続々と登場する。
そんな「SGCホール有明」に搭載されている最新鋭のオーディオシステムの数々を、音にとことんこだわるサカナクションのライブを支え続けるPAエンジニア・佐々木幸生氏が解説。音のスペシャリストである佐々木氏も「革新的です」と、衝撃を受けた最新技術のスゴさが明らかになる。