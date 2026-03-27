日本中に眠っている個性的な物件・住宅を紹介している、チャンネル登録者数75万のYouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』。

【衝撃画像】「床を抜いて天井を高くし…」最古級の築77年のハイテクすぎる団地の衝撃の中身を全部見る

そんな人気チャンネルを運営している中の人に、団地物件について話を聞いた。

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全国に5棟のみ現存する「48型」団地

――今回は終戦直後に建てられた長崎県にある「最古級」の団地を訪ねたそうですね。

ゆっくり不動産（以下、ゆっくり） 元々、県営住宅として使われていた旧魚の町（うおんまち）団地を見に行きました。1948年に設計され、翌1949年に竣工した戦後復興期の公営住宅になります。



全国に5棟のみ現存する「48型」団地 （YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』より）

――ということは、築77年になるのですね。

ゆっくり はい。全国に建てられた標準設計の団地で「48型」と呼ばれています。全国でおよそ1700戸建てられたのですが、今現存しているのは国内で5棟ほどなんですよ。

――築77年にしては綺麗な外観です。

ゆっくり そうですね。48型の中でも保存状態がいいと言われている建物で、構造的にも大きな不具合が少なく、当時の姿がかなり残っています。

――現在はどのようなコンセプトで運営されているのでしょうか。

ゆっくり この場所は「魚ん町＋（うおんまちプラス）」という名前で運営しています。そもそもは長崎県がこの建物を残し生かすために「再生してくれる人はいませんか」と呼びかけていたのがきっかけなんです。

コンセプトとしては、新しい「ヒト・モノ・コト」が緩やかにつながっていく、そんな街づくりの拠点としているようです。

床を下げて天井高を確保。未来を予見した驚きの設計

――1階の一部は、住居とは少し違う使われ方をしていると伺いました。

ゆっくり シェアキッチンです。特定の使い方は決めていないので、集まる人たちの目的に合わせて柔軟に使ってもらうイメージみたいです。例えば、展示のオープニングで軽食を出したり、ワークショップの後にご飯を作ったりといった感じですね。

――リノベーションされていて、築77年とは思えないスタイリッシュな空間ですね。天井も高いように感じます。

ゆっくり 実はリノベーションの時に、床を一度解体して床面を下げているんです。元々は畳に座った時、ちょうど窓の外が見える高さに窓が設計されていました。今は床を下げた分だけ、窓の位置が少し高く感じるんだと思います。

77年前の暮らしが息づく保存部屋

――上の階には、当時のまま保存しているお部屋も残っているそうですね。

ゆっくり 当時のままのお部屋も見てきました。キッチンには配膳用の小窓があり、48型の団地ならではの特徴です。キッチンで作った料理を、いちいち回り込まずに隣の部屋へ渡せるように設けられていました。

他にもダストシュートが設備されていて、生活ゴミをそこから落として、下でまとめて処理する仕組みになっていました。

――かなり考えられた設計ですね。

ゆっくり この48型は、廊下を極力作らず生活に必要な場所へすぐ行ける構成になっています。収納を増やしたり、配膳窓を設けたりと、今当たり前になっている間取りの考え方がこの頃から形になってきたと言われています。

――実際に宿泊できるお部屋もあると伺いました。

ゆっくり はい。実際に泊まって体験してもらえるように、民泊として使っている部屋もあります。「昭和40年頃、長崎で暮らす若い夫婦の生活」をイメージして整えた部屋がありました。置かれている家具や家電は、各地を探して集めてきたものだそうで、レトロ好きな方にはたまらない空間ですね。

〈「不思議な間取りだが、これは住みたい」築47年、4階建てのレトロ団地なのに…常識を捨てた「驚きの中身」〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）