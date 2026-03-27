芳根京子、美肩あらわなキャミドレスでキュートな笑顔「可愛い過ぎる」「これはいい美ーバー」
俳優の芳根京子（29）が26日、自身のインスタグラムを更新。美肩あらわなキャミドレス姿を披露した。
【写真複数あり】「めちゃくちゃ可愛い過ぎる」美肩あらわなキャミドレス姿を披露した芳根京子
投稿では「私がビーバーになる時 大ヒット記念イベントありがとうございました」とつづり、自身が声優を務める映画作品のイベントに参加したことを報告。「夢のような期間でした。本当にありがとうございました」と感謝の思いを伝えた。
公開された写真では、肩を大胆に露出したチェック柄のドレス姿で、3匹の“ビーバーズ”のぬいぐるみを抱きながらキュートな笑顔を見せる様子や、上品な立ち姿などが収められており、可憐な魅力が際立っている。また「まだまだビーバーたちの冒険は続きます」「私も楽しみに追いかけますっ」と作品への思いも明かした。
この投稿に対し、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い過ぎる」「素敵ですね」「大ヒットおめでとう よかった。京子ちゃんと共演者スタッフの頑張りですね」「ビーバーズのぬいぐるみ抱いてるきょんちゃん可愛い」「芳根ちゃんのお声も素敵でした」「これはいい美ーバー」といった声が寄せられている。
【写真複数あり】「めちゃくちゃ可愛い過ぎる」美肩あらわなキャミドレス姿を披露した芳根京子
投稿では「私がビーバーになる時 大ヒット記念イベントありがとうございました」とつづり、自身が声優を務める映画作品のイベントに参加したことを報告。「夢のような期間でした。本当にありがとうございました」と感謝の思いを伝えた。
公開された写真では、肩を大胆に露出したチェック柄のドレス姿で、3匹の“ビーバーズ”のぬいぐるみを抱きながらキュートな笑顔を見せる様子や、上品な立ち姿などが収められており、可憐な魅力が際立っている。また「まだまだビーバーたちの冒険は続きます」「私も楽しみに追いかけますっ」と作品への思いも明かした。
この投稿に対し、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い過ぎる」「素敵ですね」「大ヒットおめでとう よかった。京子ちゃんと共演者スタッフの頑張りですね」「ビーバーズのぬいぐるみ抱いてるきょんちゃん可愛い」「芳根ちゃんのお声も素敵でした」「これはいい美ーバー」といった声が寄せられている。