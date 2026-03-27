お笑いコンビ「麒麟」の田村裕（46）が、26日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。かつてコンビで東京進出した際、自身だけ遅れて上京した理由を語った。

東京進出の話題になり、「野性爆弾」くっきー！は「うめだ花月を主として出てたんですけど、それがなくなるっていうタイミングと、やりすぎコージーに出てたんですけど、年に1回全芸人で占い勝負をする」と回想。「それで俺が1位になった、そのタイミングで“行っちゃえ”っていう感じでしたね」と振り返った。

これに対し、田村は「僕らは東京進出よりも先に、劇場卒業を決めた」と告白。「うめだ花月も出られへん、たまにNGKだけみたいな。でも出番がそんなにない、“どうしよう”っていう状況から、“東京に行こか”っていう感じで決めた」と明かした。

しかし「一つだけ申し訳なかったのが」と切り出した田村。東京進出の時期まで決めたものの、「（相方の）川島はちゃんとお金があった。でも僕はお金がなくて東京に行けず、川島だけ先に東京に行ってしまって、1年半ぐらいお金がなくて」と、遅れをとったことを説明すると、一同は爆笑。くっきー！は「長ない？」とツッコんでいた。