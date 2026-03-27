シャープは、VRグラス「Xrostella VR1（クロステラ ブイアールワン）」について、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で支援の募集を開始した。価格は、19万9900円から。

「Xrostella VR1」は、約198gの軽さと着脱しやすいメガネ型のデザインが特徴のVRグラス。パソコンやスマートフォンに有線で接続して利用する。

片眼2160×2160の解像度と最大90Hz（可変式）の液晶ディスプレイと、視野角90°のパンケーキレンズを搭載する。瞳孔間距離は58～71mm、視度は0D～-9.0Dの間で調整が可能。

本体正面には、ビデオスルー用カラーカメラが1個、6DoFトラッキング用カメラが2個備わっている。

本体の大きさは160.7×70.6×106mm、重さは約198g。コントローラーも左右1台ずつ同梱する。

クラウドファンディング開始に合わせて、VRChat上に「SHARP Xrostella World」を公開した。「Xrostella VR1」の巨大モニュメントや説明パネルを展示するほか、焚火やキャンプをモチーフにした“くつろぎの空間”が用意されている。ワールドには、PC接続型VRグラスやパソコンから参加することができる。

クラウドファンディングの募集期間は、3月27日～5月31日まで。支援プランは、価格が14％オフの19万9900円となる「目標金額達成割」のほか、ネックピローが同梱するプラン、交流会参加権が付属するプラン、VRChatWorldへのユーザー名記載プランなどが用意されている。