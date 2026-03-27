“ロス五輪世代”のU-21日本代表、韓国遠征の初戦は黒星。ミスから２失点を喫してアメリカに０−２敗戦
現地３月27日、韓国遠征を行なっているU-21日本代表がU-21アメリカ代表と対戦した。
大岩剛監督率いる“ロス五輪世代”のチームに対し、アメリカは2004年生まれの選手が数名含まれるメンバー構成。28年夏のロス五輪に向けた強化の一環でオーバーエイジ組を組み込んでおり、そうした相手に日本がどのように戦うのか注目された。
26日から韓国で活動している日本は、今年１月のU-23アジアカップで優勝に貢献した選手を中心に先発を構成。GKに荒木琉偉（G大阪）、最終ラインは右から梅木怜（今治）、岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）、永野修都（藤枝）、佐藤海宏（新潟）が入り、中盤の底はキャプテンマークを巻く小倉幸成（法政大／岡山入団内定）が配された。インサイドハーフは右に石渡ネルソン（C大阪）、左に名和田我空（G大阪）、最前線は右から古谷柊介（東京国際大）、白井亮丞（東京V）、横山夢樹（C大阪）が並んだ。
立ち上がりから日本は球際の攻防で競り負けず、フィジカルの強さが際立つアメリカと互角に渡り合う。前線からのプレッシングも組織的で、ショートカウンターから決定機を作った。しかし、一瞬の隙をつかれ、19分に失点。岡部が自陣でボールを失うと、そのまま右ウイングのダレン・ヤピにネットを揺らされた。
以降はトーンダウンし、相手にボールを持たれる時間が増加。プレスもハマらなくなり、主導権を握られる展開となった。それでも、小倉を中心に粘り強く戦い、徐々に前に出ていくシーンが増えていく。流れを引き戻したかに見えたが、41分にまたしても自陣での連係ミスから失点。A代表歴があり、昨年10月の日本対アメリカの試合にも出場していたFWダミオン・ダウンズにゴールを許した。
前半終了間際にリードを広げられた日本は後半開始から佐藤、白井、荒木を下げ、DF関富貫太（横浜）、FW鈴木大馳（鳥栖）、GKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）を投入する。
勢いを持って仕掛け、名和田が２度の惜しいシュートを放つなど、ゴールに匂いが高まり始める。しかし、決定機を活かせず、その後は一進一退の展開に。63分に横山、古谷、名和田を下げ、FW石橋瀬凪、MF石井久継（ともに湘南）、FW福永裕也（京都産業大）をピッチに送り込む。鈴木や石渡らが起点となり、サイドから惜しい場面を作っていくが、やはりゴールが奪えない。
76分には永野、岡部、梅木、小倉、石渡を下げ、DF土屋櫂大（福島）、DF山田海斗（神戸）、DF森壮一朗（名古屋）、MF岩本悠庵（中京大）、MF矢田龍之介（筑波大）を起用し、招集メンバー25名中22名がピッチに立つ形でゴールを目ざす。
終盤は最終ラインからボールを繋いで相手を揺さぶりながら局面の打開を試みるが、パスミスが目立ち、決定機を作れずに時間が経過。結局、最後までネットを揺らせず、０−２で敗戦。日本は韓国遠征の初戦を黒星で終えた。
29日にはU-23韓国代表と対戦する予定だ。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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大岩剛監督率いる“ロス五輪世代”のチームに対し、アメリカは2004年生まれの選手が数名含まれるメンバー構成。28年夏のロス五輪に向けた強化の一環でオーバーエイジ組を組み込んでおり、そうした相手に日本がどのように戦うのか注目された。
26日から韓国で活動している日本は、今年１月のU-23アジアカップで優勝に貢献した選手を中心に先発を構成。GKに荒木琉偉（G大阪）、最終ラインは右から梅木怜（今治）、岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）、永野修都（藤枝）、佐藤海宏（新潟）が入り、中盤の底はキャプテンマークを巻く小倉幸成（法政大／岡山入団内定）が配された。インサイドハーフは右に石渡ネルソン（C大阪）、左に名和田我空（G大阪）、最前線は右から古谷柊介（東京国際大）、白井亮丞（東京V）、横山夢樹（C大阪）が並んだ。
以降はトーンダウンし、相手にボールを持たれる時間が増加。プレスもハマらなくなり、主導権を握られる展開となった。それでも、小倉を中心に粘り強く戦い、徐々に前に出ていくシーンが増えていく。流れを引き戻したかに見えたが、41分にまたしても自陣での連係ミスから失点。A代表歴があり、昨年10月の日本対アメリカの試合にも出場していたFWダミオン・ダウンズにゴールを許した。
前半終了間際にリードを広げられた日本は後半開始から佐藤、白井、荒木を下げ、DF関富貫太（横浜）、FW鈴木大馳（鳥栖）、GKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）を投入する。
勢いを持って仕掛け、名和田が２度の惜しいシュートを放つなど、ゴールに匂いが高まり始める。しかし、決定機を活かせず、その後は一進一退の展開に。63分に横山、古谷、名和田を下げ、FW石橋瀬凪、MF石井久継（ともに湘南）、FW福永裕也（京都産業大）をピッチに送り込む。鈴木や石渡らが起点となり、サイドから惜しい場面を作っていくが、やはりゴールが奪えない。
76分には永野、岡部、梅木、小倉、石渡を下げ、DF土屋櫂大（福島）、DF山田海斗（神戸）、DF森壮一朗（名古屋）、MF岩本悠庵（中京大）、MF矢田龍之介（筑波大）を起用し、招集メンバー25名中22名がピッチに立つ形でゴールを目ざす。
終盤は最終ラインからボールを繋いで相手を揺さぶりながら局面の打開を試みるが、パスミスが目立ち、決定機を作れずに時間が経過。結局、最後までネットを揺らせず、０−２で敗戦。日本は韓国遠征の初戦を黒星で終えた。
29日にはU-23韓国代表と対戦する予定だ。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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