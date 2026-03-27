【ひらがなクイズ】解けると快感！ ひらがな2文字を当ててみよう！ ヒントは「上品な佇まい」
脳をリフレッシュさせるパズル「ひらがなクイズ」を楽しんでみませんか？
今回は、遠い未来へ記憶をつなぐ石の文字、物事の判断基準、人が持つ気高さ、世界にたった一つの筆跡と、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か考えてみましょう。
せ□□
て□□
□□ん
じ□□つ
ヒント：歴史的な出来事や功績を記念して、文字を刻んで建てられた石の造形物を何といいますか？
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▼解説
せきひ（石碑）
てきひ（適否）
きひん（気品）
じきひつ（直筆）
歴史を物語る「石碑（せきひ）」、良し悪しを見極める「適否（てきひ）」、凛とした空気をまとう「気品（きひん）」、そして心のこもった「直筆（じきひつ）」。
形ある石の記録から目に見えない品格、個人の筆跡まで、格調高い言葉たちが共通の響きによって一つに束ねられました。正解がパッと思いついたときの知的な心地よさを感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、遠い未来へ記憶をつなぐ石の文字、物事の判断基準、人が持つ気高さ、世界にたった一つの筆跡と、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
せ□□
て□□
□□ん
じ□□つ
ヒント：歴史的な出来事や功績を記念して、文字を刻んで建てられた石の造形物を何といいますか？
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正解：きひ正解は「きひ」でした。
▼解説
せきひ（石碑）
てきひ（適否）
きひん（気品）
じきひつ（直筆）
歴史を物語る「石碑（せきひ）」、良し悪しを見極める「適否（てきひ）」、凛とした空気をまとう「気品（きひん）」、そして心のこもった「直筆（じきひつ）」。
形ある石の記録から目に見えない品格、個人の筆跡まで、格調高い言葉たちが共通の響きによって一つに束ねられました。正解がパッと思いついたときの知的な心地よさを感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)