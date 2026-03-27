開幕戦出場なしの吉田正尚…米国で止まぬトレード論「夏までに編成を整理」「ボストンにとって合理的な決断」

開幕戦で出番がなかった吉田。まずはチャンスを待つことになりそうだ(C)Getty Images

吉田正尚が所属するレッドソックスは現地時間3月26日、開幕ゲームでレッズと敵地で対戦し3-0で勝利。シーズン初戦を白星で飾った。オフの間、起用法が議論の対象となっていた吉田はスタメンから外れ、出場機会が無いまま試合を終えている。

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スプリングトレーニングからコンディションを維持し、開幕ロースターに名を連ねた吉田は、外野手と指名打者のレギュラー候補5人が揃う野手陣の1人に位置付けられている。“飽和状態”とも囁かれている外野、指名打者のポジションについてアレックス・コーラ監督は開幕前、相手投手や試合状況などに応じて起用していく方針だと明かしていた。

迎えた開幕戦では、吉田が担う可能性がある左翼のポジションを若手のロマン・アンソニーが守り、また指名打者にはジャレン・デュランが起用された。それぞれ、複数安打を記録し勝利に貢献する働きを見せており、現地時間28日からの2戦目以降も、吉田のライバルとも言える両選手のスタメン出場が有力視される。

ロースター入りとなったものの、オフシーズンではトレード放出の噂も途絶えなかった吉田。この先も出場機会を満足に得られない状況も考えられる中で、米メディア『Sports Illustrated』でも他球団移籍の可能性が論じられている。