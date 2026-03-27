開幕戦出場なしの吉田正尚…米国で止まぬトレード論「夏までに編成を整理」「ボストンにとって合理的な決断」
開幕戦で出番がなかった吉田。まずはチャンスを待つことになりそうだ(C)Getty Images
吉田正尚が所属するレッドソックスは現地時間3月26日、開幕ゲームでレッズと敵地で対戦し3-0で勝利。シーズン初戦を白星で飾った。オフの間、起用法が議論の対象となっていた吉田はスタメンから外れ、出場機会が無いまま試合を終えている。
【動画】MLB公式がフォーカスしたトラウトとの絆 大谷翔平が「センパイに敬意を払う」実際の映像
スプリングトレーニングからコンディションを維持し、開幕ロースターに名を連ねた吉田は、外野手と指名打者のレギュラー候補5人が揃う野手陣の1人に位置付けられている。“飽和状態”とも囁かれている外野、指名打者のポジションについてアレックス・コーラ監督は開幕前、相手投手や試合状況などに応じて起用していく方針だと明かしていた。
迎えた開幕戦では、吉田が担う可能性がある左翼のポジションを若手のロマン・アンソニーが守り、また指名打者にはジャレン・デュランが起用された。それぞれ、複数安打を記録し勝利に貢献する働きを見せており、現地時間28日からの2戦目以降も、吉田のライバルとも言える両選手のスタメン出場が有力視される。
ロースター入りとなったものの、オフシーズンではトレード放出の噂も途絶えなかった吉田。この先も出場機会を満足に得られない状況も考えられる中で、米メディア『Sports Illustrated』でも他球団移籍の可能性が論じられている。
同メディアは26日に吉田のトピックを配信し、米誌『The Athletic』のジェン・マカフリー記者による見解を伝えた。マカフリー氏によると、レッドソックスはこれまでも吉田のトレードを模索して来ており、今季中も交渉が進められると予想。その上で、吉田の去就について以下の様な見通しを立てている。
「32歳の彼には今後2年間で年間1850万ドルずつの契約が残っており、適した相手を見つけるのは簡単ではない。だが夏までには、球団が給与の大半を負担するか、あるいはプロスペクトを添える形でトレードを成立させ、すでに混み合っているDH兼外野の編成を整理することになるだろう」
また、『Sports Illustrated』も吉田に対し、「彼は優れた打者であり、調子が良いときにはチームで最も頼れる打者になることもある」などと実力を評価する一方で、「それでも、球団にとって適切な条件があるならトレードが不合理とは言えない」と主張。さらに持論を展開し、「編成部門トップのクレイグ・ブレスローは、徹底して『価値』を重視するタイプの人物であり、ときにそれが行き過ぎるほどだ。もしその判断が戦力の滞りを解消するためにヨシダ放出を指し示すのであれば、それはボストン打線にとっても合理的な決断となる可能性が高い」などと綴っている。
吉田は昨季のプレーオフや、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で結果を残しており、勝負強さも健在だ。開幕したレギュラーシーズンでは、そのバッティングを披露する機会がどれだけ巡って来るだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]