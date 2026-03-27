「基本的に外中心しかない」大谷翔平はどう抑える？ “解説者デビュー”のカーショーが米中継で証言「こんなこと僕らの世界でなかなか言えない」
投打二刀流でのフルシーズンを迎える大谷について、元同僚カーショーが持論を展開した(C)Getty Images
現地時間3月26日から各地で開幕したメジャーリーグ。約3年ぶりに投打二刀流でのフルシーズンを戦う大谷翔平（ドジャース）は、本拠地でのダイヤモンドバックス戦で無事に幕開けを迎えた。
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山本由伸が6回（95球）、被安打5、2失点、無四球、6奪三振で白星を挙げたこの日、大谷は「1番・指名打者」で先発出場。初回の第一打席に打球速度111マイル（約178.6キロ）の痛烈な右前打を放ち、3打数1安打1得点（2四死球）とチームの勝利（8-2）に貢献した。
ド派手な一発こそなかった。それでも3度の出塁で1得点を記録し、リーディングヒッターとしての役目を果たした大谷。その存在感には、かつての同僚も舌を巻いた。この試合を中継した米スポーツ専門局『NBC Sports』で、解説者デビューを果たしていたクレイトン・カーショーは、「彼は本当に凄いんだよ」と熱弁を振るった。
昨季までドジャース一筋18年の現役キャリアを重ねていたカーショー。興味深いことに、彼の“対大谷”の通算成績は11打数0安打。なんと“完封”している。この流石と言うべき数字に中継内でも脚光。実況者から「どうやったらショウヘイを抑えられるんだい？」と尋ねられたレジェンド左腕は、「いやぁ、分からないよ。正直言って運が良かっただけだと思っている(笑)」と証言。「一つだけ言うとするなら」と続け、大谷を抑えるポイントを語った。
「スピード系の変化球、つまりスライダーやカッターみたいな球を真ん中付近に投げたら終わりだ。どこに投げても、その辺に入ったら本当に終わりだ。だから僕はスライダーはゾーンの外に投げて、4シームとカーブを外角低めに投げていたよ。もちろん、たまたま助かったような時もあったんだ。だから、何度かはラッキーだっただけど思うよ。内角は投げたらどこまでもかっ飛ばされるから、基本的に外中心に攻めるしかないし、うまくいくことを願うしかない」
さらに「内角には絶対に投げたくなかった。彼を追わせられる場所は外角低めのスライダーしかない」と大谷とのバトルを振り返ったカーショーは、その凄みをこう論じている。
「ショウヘイはしっかりと差し込まれていても、左方向のかなりのところまでボールを飛ばすんだ。そこが彼の凄いところなんだ。本当に毎日、毎日、誰にもできないことを当たり前のように何かしらやってのけるんだ。こんなことは、僕らの世界においてはなかなか言えるもんじゃない。相手が超一流の野球選手たちだからこそね。だから凄いんだ」
殿堂入り間違いなしと評されるカーショー。だからこそ、彼の語る「オオタニ」には、説得力が滲み出ていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]