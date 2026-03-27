小出恵介、常に笑顔の尾高樹の練習内容明かす 「ずっと口角が上がっていて…」
俳優の小出恵介が主演を務めるショートドラマ『3000万稼げ！』が、4月1日午後7時からショートドラマアプリ「BUMP」で配信される。このほど都内で行われた作品発表会に共演の尾高樹と登壇。現場では常に笑顔だった尾高が「口角を下げる練習」をしていたことを明かした。
【写真】後藤大を優しい眼差しで見つめる小出恵介
小出が演じる主人公・吉田純也は、かつて歌舞伎町に名をとどろかせた伝説のナンバーワンホスト「彦星燈夜」。尾高は新人ホスト・ゆうひ役を演じる。
「現場経験が浅い」という尾高。現場では、約20年の俳優歴を持つ小出が兄貴分として尾高をサポート。尾高は「小出さんが温かい目で見てくれました。カメラ位置など細かく気にしてくださってやりやすかったです」と頼れる兄貴分を見てほほえんだ。
小出は尾高のことを「ずっとニコニコしていて癒しキャラ」といい、「（演技中も）口角がずっと上がっているから下げる練習をしていた」と撮影裏を明かした。
同作品は純也がそれぞれの思惑を抱えた若手ホストたちと売上バトルを繰り広げる物語。最愛の妻の死をきっかけに夜の世界から姿を消したが、娘の手術費用である3000万円を工面するために7年のブランクを経て再びホストに。過去の栄光と現在の困窮、そして娘への無償の愛の間で揺れ動く男の葛藤を描くストーリーになっている。
【写真】後藤大を優しい眼差しで見つめる小出恵介
小出が演じる主人公・吉田純也は、かつて歌舞伎町に名をとどろかせた伝説のナンバーワンホスト「彦星燈夜」。尾高は新人ホスト・ゆうひ役を演じる。
小出は尾高のことを「ずっとニコニコしていて癒しキャラ」といい、「（演技中も）口角がずっと上がっているから下げる練習をしていた」と撮影裏を明かした。
同作品は純也がそれぞれの思惑を抱えた若手ホストたちと売上バトルを繰り広げる物語。最愛の妻の死をきっかけに夜の世界から姿を消したが、娘の手術費用である3000万円を工面するために7年のブランクを経て再びホストに。過去の栄光と現在の困窮、そして娘への無償の愛の間で揺れ動く男の葛藤を描くストーリーになっている。