◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)

巨人対阪神のスタメンが発表されました。

1番にはキャベッジ選手、メジャーに移籍した岡本和真選手に代わり、開幕戦の4番には今季加入したダルベック選手が入りました。

オープン戦7試合打率.471と好調だった岸田行倫選手が5番でスタメンマスクをかぶり、開幕投手の大役を任されたルーキー・竹丸和幸投手とバッテリーを組みます。

巨人は今季のオープン戦最後の3試合をほぼこのメンバーで固定しシーズンに入りました。

巨人は昨年の開幕戦オーダーから先発含め7人がメンバー変更となりました。昨季の開幕戦はヤクルトと対戦した巨人。先発の戸郷翔征投手が5回4失点など、0-5で8回を迎えますが、キャベッジ選手が2ランホームラン。9回に3点を加え延長に入ると、10回に若林楽人選手がサヨナラタイムリーを放ち勝利しました。

一方阪神は6番に中川勇斗選手が入っています。入団5年目、22歳の中川選手は昨季1軍デビューし25試合に出場しました。本来は捕手で登録されていますが、オープン戦では主にレフトを守り15試合で2本塁打、打率.310と結果を出しました。

昨季の開幕戦は村上頌樹投手が先発し、9回ウラの2アウトまで野手含め先発メンバーを1人も代えることなく4-0で広島に勝利しました。

▽阪神の今季開幕戦スターティングメンバー

1(中)近本光司2(二)中野拓夢3(右)森下翔太4(三)佐藤輝明5(一)大山悠輔6(左)中川勇斗7(遊)小幡竜平8(捕)坂本誠志郎9(投)村上頌樹