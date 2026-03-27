年間1600万人以上が来店するブロンコビリーに新メニュー「ブラックダイヤモンドサーロインステーキ」登場

年間1600万人以上が来店する「ブロンコビリー」は、2026年4月1日（水）から新商品「炭焼きブラックダイヤモンドサーロインステーキ」を販売する。※価格は全て税込表記

【画像】炭焼きがんこハンバーグと一緒に味わえるメニューも

同商品は、オーストラリアの大手食肉メーカーKilcoy社が展開するブランド牛「キルコイ ダイヤモンド チョイス」を使用。やわらかな肉質に加え、赤身の旨味と脂身のコクのバランスが特徴だ。

国内では牛肉ステーキ用原料の調達環境が厳しさを増し、安定供給や品質確保が難しい状況が続いている。そうした中で、産地やブランド、品質を指定した原料調達に取り組み、今回の商品化に至ったとしている。

1978年に名古屋市北区で創業した「ブロンコビリー」は、現在、東海地区を拠点に関東・関西・九州地区で147店舗を展開している。2種類の炭で焼き上げるジューシーなステーキ＆ハンバーグや、大かまどで炊いた魚沼産コシヒカリ、スタッフ考案のブロンコビュッフェなど、豊富なメニューが揃っており、多くの利用者に親しまれている。

〈メニュー詳細〉

●炭焼きブラックダイヤモンドサーロインステーキ

【単品価格】

・150グラム 2,893円

・200グラム 3,663円

・300グラム 5,313円

・400グラム 6,633円

●ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼きブラックダイヤモンドサーロインステーキコンビ

【単品価格】

300グラム 3,608円

（ハンバーグ150グラム＋ステーキ150グラム）

ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼きブラックダイヤモンドサーロインステーキコンビ