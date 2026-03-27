辻希美の夫・杉浦太陽、三男＆次女の“朝の兄妹”ショット公開「微笑ましい光景」「距離感可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/27】俳優の杉浦太陽が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供たちの日常の一コマを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳5児のパパタレ「距離感可愛い」三男＆次女の朝の兄妹ショット
杉浦は「朝の兄妹 ユメコア」とコメント。公開された写真には、三男の幸空（こあ）くんと次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが寄り添う姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「朝から微笑ましい光景」「兄妹の仲の良さが伝わる」「癒やされる写真」「素敵な朝の時間」「距離感可愛い」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】45歳5児のパパタレ「距離感可愛い」三男＆次女の朝の兄妹ショット
◆杉浦太陽、三男と次女の仲睦まじい姿を披露
杉浦は「朝の兄妹 ユメコア」とコメント。公開された写真には、三男の幸空（こあ）くんと次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが寄り添う姿が写っている。
◆杉浦太陽の子供たちの日常に反響
この投稿に、ファンからは「朝から微笑ましい光景」「兄妹の仲の良さが伝わる」「癒やされる写真」「素敵な朝の時間」「距離感可愛い」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】