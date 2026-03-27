資生堂パーラーのフリュイジュレ♡果実たっぷり贅沢ゼリーが今年も登場

毎年人気の資生堂パーラーの「フリュイジュレ」が、2026年も数量限定で登場♡みずみずしい果実ととろける口どけが魅力の贅沢ゼリーは、ひと口で広がるジューシーな味わいが特別なひとときを演出してくれます。2026年4月25日より全国の店舗とオンラインショップで発売されるので、夏のご褒美やギフトにぜひチェックしてみて♪

果実感たっぷりの贅沢ゼリー

フリュイジュレは、果汁がぱっと広がるゼリーに、みずみずしい果肉を閉じ込めた贅沢なスイーツ。ほろっとほどける繊細な食感と、とろける喉ごしが特徴です。

アルコール不使用なので、小さなお子さまから大人まで楽しめるのも嬉しいポイント。自分へのご褒美にはもちろん、夏の贈り物にもぴったりな上品な味わいです。

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選べる5つの華やかな味わい

ピーチ＆ピーチ

山形県産白桃の果肉とピューレで上品な甘さ

ラ・フランス＆グリーンアップル

芳醇なラ・フランスと爽やかな青りんご

マンゴー＆パッション

濃厚マンゴーに爽やかな酸味をプラス

ブラックチェリー＆カシス

深みのある華やかな味わい

はっさく＆グレープフルーツ

ほろ苦さと甘酸っぱさが絶妙

それぞれの果実の個性を活かした、彩り豊かなラインナップです。

商品ラインナップ

フリュイジュレ5個入FG22

価格：2,430円(税込)

内容：各フレーバー1個

フリュイジュレ8個入FG30

価格：3,240円(税込)

内容：ピーチ＆ピーチ、ブラックチェリー＆カシス各1個／他3種各2個

フリュイジュレ13個入FG50

価格：5,400円(税込)

内容：ピーチ＆ピーチ、ブラックチェリー＆カシス各2個／他3種各3個

展開期間：2026年4月25日（土）～数量限定

販売：全国の資生堂パーラー店舗、オンラインショップ

*写真はイメージです。商品は写真と異なる場合がございます。

*価格は全て税込希望小売価格です。

*こちらの情報は2026年3月27日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

夏のご褒美やギフトにぴったり♡

ひんやりとした口どけと果実の豊かな香りが楽しめるフリュイジュレは、暑い季節にぴったりのご褒美スイーツ♡見た目も華やかで、贈り物としても喜ばれること間違いなしです。数量限定での販売となるため、気になる方は早めにチェックして、旬の美味しさをぜひ味わってみてください♪