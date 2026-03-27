「選抜高校野球・準々決勝、専大松戸２−１山梨学院」（２７日、甲子園球場）

山梨学院が競り負け、昨夏に続く４強入りはならなかった。

１回戦から３試合連続で先発の２年生左腕・渡部が八回途中まで７安打２失点の好投。木田との継投で接戦に持ち込んだが、２点目が遠かった。吉田監督は試合後「自分たちの練習をやったことはトライしてみたんですけど、ちょっと結果に結びつかなかった。ピッチャーがよく踏ん張ってたんで、１点でも相手より先行して主導権が握れなかった。最後まで主導権を掴めなかったっていうところが、今日は最後まで響いたかな」と振り返り、拙攻を悔やんだ。

大会を通じて「こちらに来た時は渡部がマウンドに上がってる姿は予想してなかった」と評価。「４番手ぐらいの感覚だったが、やはり高校生の成長というか、甲子園で随分大きないい体験をさせていただいた」と急成長した２年生左腕をたたえた。

一方で投打の二刀流で大黒柱の菰田が１回戦の一塁守備で左手首を骨折し、２回戦以降は欠場せざるを得なかった。吉田監督は「怪我も含めて色々と学ぶことが我々も多い大会だった」と振り返った。

「やはりＤＨ制度があるのであれば、ちょっとファーストというポジションっていうのは心配なのかなっていうのも、試合を通して実際に肌で感じるところもあったので」。今大会からＤＨ制が採用され、菰田を投手起用しない場合は打者に専念させる選択肢もあっただけに「非常に学び多い大会ではありました」と実感を込めて話した。

暑い夏はともかく、春は守備もうまい菰田の将来も見据え、ＤＨでの起用は考えていなかったのだという。「来るまでは（考えに）なかったが、実際に選手が怪我をして、やはりピッチャーが投げれないのはチームにとって一番ダメージが多いんで。これはいい勉強になりました。今思えばこうやって怪我してしまって、ＤＨにしときゃよかったなっていうのはあります」と繰り返した吉田監督。一方で「ただ、前から言ってるように、菰田がこれで守備練習をしなくなったら、彼の未来が、選択肢が狭まるので。練習はさせながら、ゲームはＤＨというのも、ちょっと今後、私が反省せんといけんかなと。どちらにしても、高校で判断するレベルじゃない選手なんで、しっかり両方準備させて、次のステージで」と将来を見据えた育成、起用の難しさも口にした。

菰田の夏に向けての調整については「私は、ゆっくりしっかりリハビリを、と考えていえる。中途半端にリハビリをやって、彼の、未来に少し影響が出るようなことは本当に指導者としてやっちゃいけないと思うので。ここはしっかりリハビリをして、慌てず夏にトライできるような状況をどうにかして作れたら」と話した。