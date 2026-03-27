ヘビーメタルバンド「CONCERTO MOON」が27日、Xを更新。ボーカリスト芳賀亘の脱退を報告した。

「CONCERTO MOONより大切なお知らせ」と題し、「18年より活動を共にしてきたボーカル・芳賀亘が、26年3月をもちましてCONCERTO MOONを離れることになりました」と報告。

「約7年半にわたり、コロナ禍という困難な状況の中でも活動を共にし、数々の作品とステージを積み重ねてこられたことに、メンバー一同、心より感謝しています」と謝意を示し、「彼だからこそ表現できた楽曲や瞬間があったことは、バンドにとってもかけがえのないものです」とした。

その上で、「今回の決断は、それぞれのこれからを見据えた前向きなもの」とし、「互いにとって最善の選択であると考えています」と強調している。

同バンドは96年、ギタリスト島紀史を中心に結成し、98年にメジャーデビュー。04年に活動休止するも、07年より活動を再開している。島のネオクラシカルなギターを生かした様式美的な楽曲が特徴。

島は同投稿をリポスト。「お互いが目指す方向に前向きに決断しました」とし、「バンドは歩みを止めること無く新たな作品、ライブに向かって行こうと思います。今後のコンチェルトムーンに期待していただいてしばしお願いします」と呼びかけている。