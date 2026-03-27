【夫婦、小さなすれ違い…】「ドキハラ」…したい？したくない？【第70話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、ネタバレに関する夫婦、小さなすれ違いです。
楽しみにしていたスポーツの試合。テレビ観戦していたものの、試合は深夜にまで発展。
妻「明日ゆっくり見るわ〜」
眠くなった妻は、夫を残して先に就寝することに。
翌朝。
妻「どっち勝った？」
夫「大丈夫、ネタバレはしないよ！（キリッ）」
今から試合を観戦する妻が楽しむためにも、ここでネタバレするわけにはいかーん！ と、夫、かっこいいところを見せてドヤ顔。しかし、喜んでくれると思った妻から衝撃のひとことが。
妻「結果知ってから見たい。ドキドキハラハラしちゃうじゃん」
えっ……？
夫にしてみればそのドキドキハラハラがいいわけです。うん、これも歩み寄るのが難しいすれ違いですね〜。好みは人それぞれ。「そういう楽しみ方もあるのか〜」と見守ってあげてくださいませ。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、ネタバレに関する夫婦、小さなすれ違いです。
楽しみにしていたスポーツの試合。テレビ観戦していたものの、試合は深夜にまで発展。
妻「明日ゆっくり見るわ〜」
翌朝。
妻「どっち勝った？」
夫「大丈夫、ネタバレはしないよ！（キリッ）」
今から試合を観戦する妻が楽しむためにも、ここでネタバレするわけにはいかーん！ と、夫、かっこいいところを見せてドヤ顔。しかし、喜んでくれると思った妻から衝撃のひとことが。
妻「結果知ってから見たい。ドキドキハラハラしちゃうじゃん」
えっ……？
夫にしてみればそのドキドキハラハラがいいわけです。うん、これも歩み寄るのが難しいすれ違いですね〜。好みは人それぞれ。「そういう楽しみ方もあるのか〜」と見守ってあげてくださいませ。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部