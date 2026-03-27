【夫婦、小さなすれ違い…】「ドキハラ」…したい？したくない？【第70話まんが】#ママスタショート

写真拡大 (全2枚)

夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？　許せない？　ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。



今回は、ネタバレに関する夫婦、小さなすれ違いです。

楽しみにしていたスポーツの試合。テレビ観戦していたものの、試合は深夜にまで発展。

妻「明日ゆっくり見るわ〜」

眠くなった妻は、夫を残して先に就寝することに。

翌朝。

妻「どっち勝った？」

夫「大丈夫、ネタバレはしないよ！（キリッ）」

今から試合を観戦する妻が楽しむためにも、ここでネタバレするわけにはいかーん！　と、夫、かっこいいところを見せてドヤ顔。しかし、喜んでくれると思った妻から衝撃のひとことが。

妻「結果知ってから見たい。ドキドキハラハラしちゃうじゃん」

えっ……？

夫にしてみればそのドキドキハラハラがいいわけです。うん、これも歩み寄るのが難しいすれ違いですね〜。好みは人それぞれ。「そういう楽しみ方もあるのか〜」と見守ってあげてくださいませ。

夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部