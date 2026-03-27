「可愛すぎ注意」セキ・ユウティン ツインテール×ピンクヘアに「可愛いだけじゃだめですか？」の声
セキ・ユウティンが自身のインスタグラムを更新。思わず目を引く“可愛すぎる”自撮りショットを公開した。
【写真】口を曲げたり、変顔したり、ツインテールのユウティンをいろいろな角度から
投稿では「迎」のひと言に、桜の絵文字を添えていた。シンプルなコメントながら、春の訪れを感じさせる投稿となっている。公開されたのは4枚の自撮り写真。キャップにツインテール、ピンクのインナーカラーがアクセントになったヘアスタイルに加え、リボンやアクセサリーを合わせたガーリーなコーディネートを披露している。さらに、歯を見せた明るい笑顔や、口を閉じたナチュラルな表情、片側だけ口角を上げたおちゃめな表情など、さまざまな“可愛い”が詰まったショットが並び、どの一枚も思わず見入ってしまう仕上がりだ。透明感あふれる雰囲気と相まって、まるでアイドルのような存在感を放っている。この投稿にファンからは「可愛すぎ注意」「可愛いだけじゃだめですか？」「透明感が凄すぎです」「ツインテール久しぶりにみれた」「アイドルみたーい」といった声が寄せられ、“可愛さ全開”のショットに大きな反響が集まっている。なお、今季の日本ツアーはこれまで台湾開催の大会のみの出場となっているユウティンだが、4月に行われるステップ・アップ・ツアー「YANMAR HANASAKA Ladies」で日本初登場を予定。プレーだけでなく、その華やかな存在感にも注目が集まりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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