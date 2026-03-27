TBS・宇賀神メグアナ （C）ORICON NewS inc.

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　TBSの宇賀神メグアナウンサー（30）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。“レッチリ”をギターで演奏する姿を披露した。

【動画】「見惚れてしまいます」知的な印象から一変、レッチリをギターで演奏するTBS・宇賀神メグアナ

　宇賀神は「Dani California - Red Hot Chili Peppers弾いてみました！」と、力強くギターをかき鳴らすリール動画を投稿。普段のニュース番組で見せる知的な表情から一変、ロックでエネルギッシュな一面をのぞかせている。

　コメント欄には「すげぇ」「本格的ですね」「かっちょいい」「素晴らしい」「おー！上手」「見惚れてしまいます」「うがじんさんレッチリ好きだったなんて」「おー！上手」などの声が寄せられている。