TBS・宇賀神メグアナ、ニュースの顔から一変→レッチリ演奏する“ギター姿”に反響「すげぇ」「本格的ですね」
TBSの宇賀神メグアナウンサー（30）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。“レッチリ”をギターで演奏する姿を披露した。
【動画】「見惚れてしまいます」知的な印象から一変、レッチリをギターで演奏するTBS・宇賀神メグアナ
宇賀神は「Dani California - Red Hot Chili Peppers弾いてみました！」と、力強くギターをかき鳴らすリール動画を投稿。普段のニュース番組で見せる知的な表情から一変、ロックでエネルギッシュな一面をのぞかせている。
コメント欄には「すげぇ」「本格的ですね」「かっちょいい」「素晴らしい」「おー！上手」「見惚れてしまいます」「うがじんさんレッチリ好きだったなんて」「おー！上手」などの声が寄せられている。
【動画】「見惚れてしまいます」知的な印象から一変、レッチリをギターで演奏するTBS・宇賀神メグアナ
宇賀神は「Dani California - Red Hot Chili Peppers弾いてみました！」と、力強くギターをかき鳴らすリール動画を投稿。普段のニュース番組で見せる知的な表情から一変、ロックでエネルギッシュな一面をのぞかせている。
コメント欄には「すげぇ」「本格的ですね」「かっちょいい」「素晴らしい」「おー！上手」「見惚れてしまいます」「うがじんさんレッチリ好きだったなんて」「おー！上手」などの声が寄せられている。