タレントの堀ちえみ（59）が27日、自身のブログを更新。乗車していたタクシーが事故を起こしたことを明かした。

「後部座席に乗った際に着用するシートベルトの大切さ」と題したブログを更新。「午前中は歯科医院でした。ところが…歯科医院に向かう途中、乗っていたタクシーが、事故を起こしてしまいました」と事故に遭ったことを報告した。

「交差点で右折し終わり直進したところで、別の車がタクシーの左前に突っ込んできた感じ。タクシーの運転手さんは慌てて急ブレーキを踏んだ…なので大きな事故にはならなかったんだと思う」と状況を振り返った。

「タクシーの運転手さんが、救急車を呼びます！と言ってくださいましたが、その必要はないので大丈夫です！とお断りして。会社に連絡を取り、後から何か出てきたら、必ずご連絡ください！とのことでした。とても丁寧な対応を、ありがとうございました」と続け、「私は今のところ全然無傷だし、大丈夫です」と無事を伝えた。

「警察が来るまで待って、同乗者として身分証を提示して、事情聴取を受けるため」、歯科医院には行けず、予約の取り直しになったことを明かしつつも「大きな事故ではなかったので、それが幸いでした」と安堵（あんど）した。

「それと今回痛感し、学んだことがあります」とし、「後部座席に乗った際のシートベルトの大切さ。後部座席だと義務付けられていても、一般道では忘れがちだとよく聞きます。私はタクシーに乗る機会が多く、後部座席でもシートベルトを付けることは、当たり前になっていました。今回はこのシートベルトのおかげで、あんなに強い急ブレーキでも、怪我ひとつなかったのかも知れない…とつくづくそう思っております」とシートベルト着用の大切さを説いた。