青森・弘前市を中心に活動するご当地アイドル「りんご娘」の元メンバー・王林の大胆な衣装ショットが話題になっている。

王林は２７日までに自身のインスタグラムにステージ衣装姿を披露。ノースリーブのミニスカワンピを着用。デコルテ部分や美脚があらわになったコーデで抜群のスタイルを公開した。

続けて「きのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました．．．ふぇん ありがとうございました！」と感謝の言葉を述べると、「こんなあったかいＬｉｖｅないんじゃないかってくらいの、ダンサーのみんなからアーティストの皆さん、お客さんも輝く場所」と記した。最後は「ステージから見えるみんなの顔がほんとに優しくて、とってもたのしかったなぁ 最初っから見てる方や他のアーティストさんのファンの方も最後の最後まで盛り上がってくれるｍｏｖｅ！！ また会いましょう」とつづり、「＠ｓｈｕｎｋｕｓａｋａｗａ さんいつも素敵な機会をありがとうございます」と投稿を締めた。

この投稿に「王林ちゃん、綺麗、可愛い、かっこいい」「トリ！おつかれさまでした めんこくてキレイでかっこいい パフォーマンス見たかったぁぁぁ」「美脚ありがとう」などのコメントが寄せられている。