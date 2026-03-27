【サッカーW杯】プレーオフ準決勝 イタリア＆デンマークら生き残る 日本のGS対戦相手はスウェーデンかポーランド 残す切符は『6』
2026年サッカー北中米ワールドカップの出場枠『48』のうち42枠が決定。残り6枠を決める欧州プレーオフと大陸間プレーオフ準決勝が、現地26日に開催されました。
欧州プレーオフは、16チームが4つのトーナメントに分かれての争い。パスAでは3大会ぶりのワールドカップ出場を目指すイタリアとボスニア・ヘルツェゴビナが勝利。本大会グループステージで日本のF組に入るパスBは、スウェーデンとポーランドが決勝進出。パスCではトルコ、コソボ。パスDはデンマークとチェコが勝ち進みました。パスA決勝はボスニア・ヘルツェゴビナ−イタリア、パスB決勝はスウェーデン−ポーランド、パスC決勝はコソボ−トルコ、パスD決勝はチェコ−デンマークとなっています。
大陸間プレーオフはヨーロッパ以外の6チームが3チームずつ2つのトーナメントに分かれての争い。パス1はジャマイカがニューカレドニアを破り決勝へ。パス2はボリビアがスリナムに勝利。パス1決勝はジャマイカ−コンゴ民主共和国、パス2はボリビア−イラクの決勝。勝利した2チームがワールドカップの切符を手にします。各決勝は現地31日に行われ、出場チーム『48』が決定します。
【プレーオフ日程】
＜欧州プレーオフパスA＞
準決勝：イタリア 2−0 北アイルランド（現地26日、イタリア）
準決勝：ボスニア・ヘルツェゴビナ 1−1(PK4-2) ウェールズ（現地26日、ウェールズ）
決勝：ボスニア・ヘルツェゴビナ−イタリア（現地31日、ボスニア・ヘルツェゴビナ）
＜欧州プレーオフパスB＞
準決勝：スウェーデン 3−1 ウクライナ（現地26日、スペイン）
準決勝：ポーランド 2−1 アルバニア（現地26日、ポーランド）
決勝：スウェーデン−ポーランド（現地31日、スウェーデン）
＜欧州プレーオフパスC＞
準決勝：トルコ 1−0 ルーマニア（現地26日、トルコ）
準決勝：コソボ 4−3 スロバキア（現地26日、スロバキア）
決勝：コソボ−トルコ（現地31日、コソボ）
＜欧州プレーオフパスD＞
準決勝：デンマーク 4−0 北マケドニア（現地26日、デンマーク）
準決勝：チェコ 2−2(PK4-3) アイルランド（現地26日、チェコ）
決勝：チェコ−デンマーク（現地31日、チェコ）
＜大陸間プレーオフパス1＞
準決勝：ジャマイカ 1−0 ニューカレドニア（現地26日、メキシコ）
決勝：ジャマイカ−コンゴ民主共和国（現地31日、メキシコ）
＜大陸間プレーオフパス2＞
準決勝：ボリビア 2−1 スリナム（現地26日、メキシコ）
決勝：ボリビア−イラク（現地31日、メキシコ）
【本大会グループステージ】（）内の数字は1月19日時点のFIFAランク
＜グループA＞
メキシコ（16位）
南アフリカ （60位）
韓国（22位）
欧州PO枠D デンマーク（21位）or チェコ（43位）
＜グループB＞
カナダ（29位）
欧州PO枠A イタリア（13位）or ボスニア・ヘルツェゴビナ（71位）
カタール（56位）
スイス（18位）
＜グループC＞
ブラジル（5位）
モロッコ（8位）
ハイチ（83位）
スコットランド（38位）
＜グループD＞
アメリカ（15位）
パラグアイ（40位）
オーストラリア （27位）
欧州PO枠C トルコ（25位）or コソボ（79位）
＜グループE＞
ドイツ（10位）
キュラソー（81位）
コートジボワール（37位）
エクアドル（23位）
＜グループF＞
オランダ（7位）
日本（19位）
欧州PO枠B ポーランド（34位）or スウェーデン（42位）
チュニジア（47位）
＜グループG＞
ベルギー（9位）
エジプト（31位）
イラン（20位）
ニュージーランド（85位）
＜グループH＞
スペイン（1位）
カーボベルデ（67位）
サウジアラビア（61位）
ウルグアイ（17位）
＜グループI＞
フランス（3位）
セネガル（12位）
大陸間PO枠2 イラク（58位）or ボリビア（76位）
ノルウェー（32位）
＜グループJ＞
アルゼンチン（2位）
アルジェリア（28位）
オーストリア（24位）
ヨルダン（64位）
＜グループK＞
ポルトガル（6位）
大陸間PO枠1 コンゴ民主共和国（48位）or ジャマイカ（70位）、
ウズベキスタン（52位）
コロンビア（14位）
イングランド（4位）
クロアチア（11位）
ガーナ（72位）
パナマ（33位）