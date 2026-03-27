「からやま」の人気定食4品が税込165円引き！からあげ単品や持ち帰り弁当もお得になる感謝祭は4月2日まで。
からあげ定食専門店のからやまは、2026年3月27日から4月2日まで「春の感謝祭」を開催しています（一部店舗を除く）。
単品からあげ2種もお得に！
数種類の醤油をベースにした秘伝のタレに漬け込み、鶏肉本来の旨みを引き出した「カリッともも」は、カリッと香ばしい衣と、噛むたびに肉汁溢れるジューシーさが魅力の看板商品です。
「春の感謝祭」期間中は、この「カリッともも」を使った人気定食4品を通常価格から165円引きで販売。同期間中は、単品の「カリッともも」と「極ダレからあげ」も110円の特別価格で楽しめます。
対象の商品は、テイクアウトでも割引価格で販売します。
ランチや夕ご飯のおかずのもう一品として、専門店のからあげをお得に楽しめるチャンスです。
対象メニューは以下の通り。
・からやま定食（4個）
カリッともも4個／極ダレ・甘辛ダレ／ご飯・みそ汁付き
通常価格869円→感謝祭価格704円（テイクアウトのお弁当は691円）
・油淋鶏定食
カリッともも4個／ご飯・みそ汁付き
通常価格935円→感謝祭価格770円（テイクアウトのお弁当は756円）
・チキン南蛮定食
カリッともも4個／ご飯・みそ汁付き
通常価格979円→感謝祭価格814円（テイクアウトのお弁当は799円）
・ねぎおろしからあげ定食
カリッともも4個／ご飯・みそ汁付き
通常価格1023円→感謝祭価格858円（テイクアウトのお弁当は842円）
・カリッともも 1個
通常価格154円→感謝祭価格110円（テイクアウトは108円）
・極ダレからあげ 1個
通常価格165円→感謝祭価格110円（テイクアウトは108円）
お弁当にみそ汁はついていません。デリバリーは「春の感謝祭」の対象外です。
券売機店舗、一部店舗では価格が異なります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部