「からやま」の人気定食4品が税込165円引き！からあげ単品や持ち帰り弁当もお得になる感謝祭は4月2日まで。

からあげ定食専門店のからやまは、2026年3月27日から4月2日まで「春の感謝祭」を開催しています（一部店舗を除く）。

単品からあげ2種もお得に！

数種類の醤油をベースにした秘伝のタレに漬け込み、鶏肉本来の旨みを引き出した「カリッともも」は、カリッと香ばしい衣と、噛むたびに肉汁溢れるジューシーさが魅力の看板商品です。

「春の感謝祭」期間中は、この「カリッともも」を使った人気定食4品を通常価格から165円引きで販売。同期間中は、単品の「カリッともも」と「極ダレからあげ」も110円の特別価格で楽しめます。

対象の商品は、テイクアウトでも割引価格で販売します。

ランチや夕ご飯のおかずのもう一品として、専門店のからあげをお得に楽しめるチャンスです。

対象メニューは以下の通り。

・からやま定食（4個）

カリッともも4個／極ダレ・甘辛ダレ／ご飯・みそ汁付き

通常価格869円→感謝祭価格704円（テイクアウトのお弁当は691円）

・油淋鶏定食

カリッともも4個／ご飯・みそ汁付き

通常価格935円→感謝祭価格770円（テイクアウトのお弁当は756円）

・チキン南蛮定食

カリッともも4個／ご飯・みそ汁付き

通常価格979円→感謝祭価格814円（テイクアウトのお弁当は799円）

・ねぎおろしからあげ定食

カリッともも4個／ご飯・みそ汁付き

通常価格1023円→感謝祭価格858円（テイクアウトのお弁当は842円）

・カリッともも 1個

通常価格154円→感謝祭価格110円（テイクアウトは108円）

・極ダレからあげ 1個

通常価格165円→感謝祭価格110円（テイクアウトは108円）

お弁当にみそ汁はついていません。デリバリーは「春の感謝祭」の対象外です。

券売機店舗、一部店舗では価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部