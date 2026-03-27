岩手ビッグブルズがマルコ・テヒチとの契約を解除…今後は帰国して治療に専念

岩手ビッグブルズは3月27日、マルコ・テヒチとの契約を双方合意の上で解除することを発表。チームは「マルコ選手は負傷の影響により、シーズン最終節までの復帰が難しい状況を踏まえ、本人およびクラブにて慎重に協議を重ねた結果、帰国のうえ治療に専念することが最善であるとの判断に至りました」と説明した。

現在30歳のテヒチは、211センチ110キロのセンター。母国セルビアをはじめ、ギリシャ、ポーランド、モンテネグロ、リトアニア、ボスニアのチームを渡り歩き、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」に岩手へ加入した。B2第26節を終えて、30試合の出場で1試合平均6.8得点5.3リバウンド1.5アシストを記録。負傷の詳細は明かされていないものの、21日の熊本ヴォルターズ戦は先発出場ながら2分51秒のプレータイムにとどまり、22日の試合を欠場した。

テヒチ、水野哲志代表取締役社長は公式HPで次のようにコメントした。

「岩手ビッグブルズでの時間が終わりを迎えるにあたり、チーム関係者の皆様、チームメイト、そして何より岩手の素晴らしいファンの皆さんに心から感謝を伝えたいです。皆さんは初日から私と家族を温かく迎え入れてくれました。この街のために戦い、このユニフォームを着ることができたことは本当に光栄でした。コートの上でも外でも、ここで作った思い出は一生忘れません。本当にありがとうございました！」（テヒチ）

「このたび、マルコ選手との契約を双方合意のもとで解除することとなりました。負傷の影響によりこのような決断に至りました。マルコ選手が岩手のために戦ってくれたことに心から感謝しています。チームとしては、この決断を前向きに捉え、残りの試合に向けてより一層結束し、最後まで戦い抜いてまいります。マルコ選手の一日も早い回復と、今後のさらなる活躍を心より願っております」（水野社長）

なお、岩手は11勝38敗で東地区5位。28日、29日は宮古市民総合体育館で横浜エクセレンスと対戦する。