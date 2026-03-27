ファミリーマートは、任天堂のNintendo Switchソフト『あつまれ どうぶつの森』とのコラボキャンペーンを3月31日より全国の店舗で実施することを発表した。

【画像あり】続々登場するコラボアイテムの数々

本キャンペーンでは、ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から「どうぶつの森」デザインの「タオルインポーチ」と「ラインソックス」が登場する。

タオルインポーチはまめきち・つぶきちデザインのポーチにタオルを入れたもので、ポーチ単体、タオル単体、タオル付ポーチの3WAYで使用可能だ。

ラインソックスは足底にたぬきちのラバープリントが入ったデザインだ。子ども向けの「こどもくつした」も同時に展開される。いずれも3月31日より順次発売で、ファミマオンラインでの抽選受付も4月13日まで実施する。

スキンケア・コスメブランド「Mitea ORGANIC」からは、「どうぶつの森」デザインのスキンケア＆メイク商品全15種が登場する。

あわせて、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示してMitea ORGANICの対象商品を購入するとスタンプが貯まり、3個集めて応募すると抽選で30名に「どうぶつの森」ポーチセットが当たるキャンペーンも実施される。

また、「ファミマオンライン」では「どうぶつの森」デザインのMitea ORGANICリップ3色とシリコンリップケースのセット（5,186円・税込）の予約販売も行われる。

このほか、三英貿易のぬいぐるみマスコットやサンスター文具のメモ帳、ペーパーバッグ入シールは3月28日より順次販売される。

宝島社からは「あつまれ どうぶつの森 タンブラーBOOK」や葉っぱ柄キルティングポーチBOOKが3月31日に発売する。

4月8日からはエンスカイの「ポケットステッカーワールド」も登場する。

4月7日からは、対象商品を2個購入すると『あつまれ どうぶつの森』オリジナルトートバッグがもらえるキャンペーンも実施される。

さらに、『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス』または『あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス』のダウンロードカードを購入し特設サイトから応募すると、抽選で30名に「BIG トラベルポーチ」と「マルチケース」のセットが当たる。

東京・大阪の計3店舗では、キャンペーン期間中に『あつまれ どうぶつの森』のラッピング店舗が展開される。

ラッピング店舗では「どうぶつの森」グッズの数量限定販売に加え、「どうぶつの森」関連のダウンロードカードやグッズを含む税抜500円以上の購入でオリジナルステッカーが進呈される。展開期間は3月31日～4月20日。

あわせて、任天堂のスマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』で、キャンペーン期間中にファミリーマート店頭で「GPSチェックイン」を行うと、限定デザインの『あつまれ どうぶつの森』壁紙がもらえる施策も実施される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）