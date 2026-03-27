大沢たかおが主演・プロデューサーを務めるPrime Original『沈黙の艦隊』シリーズ第3作の超特報映像が公開された。

参考：日本のエンタメ界における大沢たかおの存在感 『沈黙の艦隊』『キングダム』とハマり役続く

1988年から1996年にかけて『モーニング』（講談社）で連載されたかわぐちかいじの同名コミックを実写化した『沈黙の艦隊』シリーズ。第1作目となるドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～』が2024年にPrime Videoで独占配信され、続く第2作『沈黙の艦隊 北極海大海戦』は劇場公開を経て、現在未公開シーン入りの【Prime Video特別版】が世界独占配信されている。

先日開催された続編制作決定イベントにて、原作を最後まで描き切ることが発表された本シリーズ。今回公開されたシリーズ第3作の超特報映像では、海江田四郎（大沢たかお）の「世界中の人にも、私と同じ夢を見てほしい」という内なる想いが明かされ、舞台をニューヨークに移し、さらなる壮大な物語が広がっていくことが予感される内容となっている。

また映像には、海江田役の大沢と、海江田のライバルであり海上自衛隊潜水艦「たつなみ」の艦長・深町洋を演じる玉木宏のコメントも収められている。大沢は「続編は『沈黙の艦隊』のまさにクライマックスにかかる所で、一番面白くてドキドキする迫力のあるストーリーと映像が続きます。ぜひ楽しみにしていただければと思います」、玉木は「私が演じる深町は、大沢さん演じる海江田とのライバル関係が少しずつ変化していく所が見どころだと思っております。ぜひご覧ください」とメッセージを送っている。（文＝リアルサウンド編集部）