小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は、同社の創立記念日（4月6日）を祝う「Xiaomi Fan Festival」を3月31日（火）から4月10日（金）まで開催する。

「Smart Living Made Yours」をテーマに、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、スマート家電などの幅広い製品を最大36％OFFの特別価格で提供する。Xiaomi公式サイトおよびXiaomi Store各店舗が対象。

ライカと共同開発したトリプルカメラを搭載するスマートフォン「Xiaomi 15T Pro」もセールの対象製品となっている。また3月に発売されたばかりの「Xiaomi 17 Ultra」についても、4月6日（月）まで「早割り」や「早期購入特典」が継続して適用されるという。

このほか、8.8インチのタブレット「Xiaomi Pad Mini」や、スマートバンドの最新モデル「Xiaomi Smart Band 10」などもセール対象となっている。

期間中、Xiaomi公式サイトでは、ログインボーナスとして最大500Miポイントの配布や、最大5,000円分のGoogle Playギフトコードが当たる特別抽選キャンペーンを実施。また、4月4日（土）・5日（日）の2日間は実店舗のXiaomi Store全店にて、開店記念マグネットなどが当たる抽選会も開催される。

なお、Amazonや楽天市場のXiaomi公式ストアにおいても、それぞれ3月31日（火）、4月4日（土）から順次セールが開始される予定。

セール名

Xiaomi Fan Festival

開催期間

公式サイト（mi.com）・Xiaomi Store：2026年3月31日（火）～4月10日（金） Amazonストア：2026年3月31日（火）～4月6日（月） 楽天市場店：2026年4月4日（土）～4月11日（土）