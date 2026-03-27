ソニーマーケティング株式会社は、全国5店舗の直営店「ソニーストア」において、接客を担当するスタイリストの制服を10年ぶりに全面リニューアルした。2026年3月27日（金）より、銀座、札幌、名古屋、大阪、福岡天神の各店舗で着用を開始する。

新たなコーポレートスローガン「あなたとずっと、感動をともに。」の策定に伴い実施されたもの。スタイリストの声を反映し、「快適さ」と「ソニーらしさ」の両立を目指したという。

新制服のコンセプトは「Technology×Emotion」。ジャケットとパンツにはブルーグレーを基調とした落ち着いた色調を採用し、メタリックなラインをあしらうことでソニーらしい先進性を表現した。また、年齢や性別を問わず着用できるジェンダーレスなシルエットを採用しているのも特徴。

機能面では、アメリカのココナ社が開発した高機能素材「37.5 Technology」をトップスに採用。遠赤外線を利用して衣服内の温度と湿度を快適に保つ特性があり、店内の空調の変化や活動量の変動にかかわらず、常に快適な着心地を維持できるとしている。

またリニューアルに伴い、これまで使用してきた旧制服を再利用するアップサイクルプロジェクトも実施する。回収した生地から「ヘッドホンスタンド」と「ゲームコントローラースタンド」を制作し、各6点限定でシリアルナンバー入りの特別アイテムとして用意。4月1日（水）から開始予定のMy Sony会員向けプレゼントキャンペーンにて提供される。

ゲームコントローラースタンド（イメージ）

ヘッドホンスタンド（イメージ）