　27日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7186枚だった。うちプットの出来高が4005枚と、コールの3181枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の398枚（23円高310円）。コールの出来高トップは6万1000円の426枚（7円安21円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　70000　
　　 3　　　 0　　　 1　　68000　
　　 8　　　 0　　　 1　　67000　
　　27　　　+1　　　 2　　66000　
　　69　　　-1　　　 2　　65000　
　　36　　　+1　　　 4　　64500　
　　42　　　 0　　　 5　　64000　
　　15　　　+1　　　 7　　63500　
　 200　　　-3　　　 6　　63000　
　　55　　　-1　　　 9　　62500　
　 141　　　-2　　　11　　62000　
　　 2　　　-7　　　17　　61875　
　　14　　　-3　　　13　　61750　
　　40　　　-7　　　15　　61500　
　　 2　　　-1　　　22　　61250　
　　 4　　 -12　　　24　　61125　
　 426　　　-7　　　21　　61000　
　　 8　　　-2　　　30　　60750　
　　 2　　 -28　　　23　　60625　
　　17　　　-5　　　32　　60500　
　　 1　　 -33　　　27　　60375　
　　 9　　　+6　　　46　　60250　
　　 3　　　+3　　　51　　60125　
　 194　　 -15　　　38　　60000　
　　 2　　 -41　　　49　　59875　
　　 7　　　+7　　　62　　59750　
　　 2　　　-1　　　66　　59625　
　　51　　 -12　　　56　　59500　
　　 1　　　 0　　　70　　59375　
　　 1　　　+5　　　76　　59250　
　　 3　　 -39　　　82　　59125　
　 180　　 -22　　　71　　59000　
　　 5　　　+5　　　96　　58875　
　　 4　　　+4　　 103　　58750　
　　 2　　 -70　　　95　　58625　
　　62　　 -18　　 100　　58500　
　　 6　　 -28　　 117　　58250　
　　 2　　　+8　　 164　　58125　
　 198　　 -35　　 135　　58000　
　　12　　 -21　　 147　　57875　
　　 5　　　+4　　 185　　57750　
　　 4　　-128　　 171　　57625　
　　50　　 -24　　 184　　57500　
　　 4　　　+8　　 230　　57375　
　　21　　 -21　　 219　　57250　
　　10　　 -15　　 265　　57125　
　 253　　 -30　　 270　　57000　
　　 7　　-115　　 305　　56875　
　　46　　　 0　　 315　　56750　
　　11　　-110　　 365　　56625　
　 110　　 -75　　 320　　56500　
　　17　　 +60　　 415　　56375　
　　20　　-175　　 410　　56250　
　　65　　 +65　　 465　　56125　
　 194　　 -65　　 420　　56000　
　　 2　　-230　　 455　　55875　
　　 9　　 +30　　 590　　55750　
　　 2　　-335　　 400　　55625　
　　17　　 +40　　 630　　55500　
　　 2　　　　　　 460　　55375　
　　12　　 -40　　 755　　55250　
　　 7　　　　　　 650　　55125　
　 169　　 -30　　 760　　55000　　2895 　　　　　　　 1　
　　 8　　+100　　 895　　54875　
　　 2　　-155　　 680　　54750　
　　16　　 +95　　1030　　54500　
　　 3　　-205　　 750　　54375　
　　 3　　-545　　 785　　54250　
　　 2　　-380　　1015　　54125　
　 135　　-115　　1085　　54000　　2090 　　-150　　　 4　